افزایش ۴۰۰ درصدی تخریب منازل فلسطینیان در سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولید عساف رئیس هیئت مبارزه با احداث دیوار حائل و شهرک سازی (وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین) اعلام کرد که از آغاز سال میلادی تاکنون شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین در مقایسه با سال گذشته به میزان ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این مطلب افزود: اسرائیل تقریبا هر روز به عملیات تخریب منازل و تاسیسات فلسطینی ادامه می دهد و هدف آن تغییر بافت جمعیتی به نفع شهرک نشینان است که این امر بر خلاف قانون است.

عساف در ادامه گفت: از زمان اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷ تاکنون، اسرائیل سیاست غارت اراضی فلسطینی ها و تحت فشار گذاشتن شهروندان فلسطینی با هدف نابودی زیرساخت های اقتصادی فلسطین را در پیش گرفته است.

مسئولان رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از آغاز سال جدید میلادی تاکنون ۵۲۳ منزل مسکونی شهروندان فلسطینی را تخریب کنند.