۱۹ واحد صنعتی و معدنی استان به چرخه تولید بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاشهای مستمر و ارائه تسهیلات، در دو سال اخیر ۳۰ واحد تولیدی در استان به چرخه تولید بازگشتند.

وی با بان اینکه با بررسی واحدهایی که در راستای تولید مشکلات اساسی داشتند، به پیشرفت فیزیکی ۱۵ واحد صنعتی و تولیدی کمک شد، اظهار داشت: در همین راستا از قضایی شدن پرونده ۵۹ واحد تولیدی دیگر در استان نیز جلوگیری شد.

دیودیده با اشاره به مشکلات کمبود اعتبار و توقف عملیات اجرایی برخی واحدهای تولیدی در استان گفت: عملیات احداث کارخانه سیمان سپوی دهدشت با پیشرفت ۲۴ درصدی به دلیل عدم تأمین تجهیزات و همچنین مشکلات سرمایه‌گذاری متوقف شده است.

رئیس سازمان صنعت و معدن استان افزود: در این راستا همکاری و تعامل بیشتر بانکهای ملی و صادرات برای ادامه عملیات این واحد صنعتی نیاز است.

دیو دیده کارخانه قند یاسوج را از دیگر واحدهای تولیدی راکد در استان عنوان کرد و افزود: کارخانه قند یاسوج در سال ۹۱ به بانک تجارت واگذار شد و سال ۹۳ فعالیت خوبی داشت اما در سال گذشته تولیدات این کارخانه تعطیل شد و حتی شاهد تجمع اعتراضی کارکنان این کارخانه قدیمی هم بودیم.

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان باید برای بازگشت این واحد به چرخه تولید ۴۰ هزار تن شکر خریداری و در اختیار این کارخانه قرار دهد.

دیودیده یادآور شد: با فعالیتهای انجام شده و تعامل با کشاورزان، در سال‌ آینده چغندر مورد نیاز کارخانه قند یاسوج در خود استان تأمین می‌شود.