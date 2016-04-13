به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان در محل دفتر وی، از تداوم واگذاری مسکن به اقشار کم درآمد طی سال ۹۵ خبر داد افزود: ۱۰۷ واحد مسکن به این اقشار واگذار میشود که در همین راستا طی سال گذشته ۹۰ واحد به متقاضیان واگذار شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان، گفت: در راستای احداث مسکن برای اقشار کمدرآمد در حال حاضر ۴۰۸ واحد مسکونی در دست اقدام است که ۲۲ واحد از این تعداد مربوط به شهرستان زنجان بوده و در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حاجیزاده تأکید کرد: بیش از ۴۰ درصد واحد از واحدهای مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد نیز مربوط به شهرستان خدابنده است که در حال حاضر دارای پیشرفت ۱۰۰ درصدی بوده و ۵۰ واحد هم در شهرستان خرمدره به متقاضیان واگذار میشود.
وی افزود: واحدهای مسکونی در شهرستان خرمدره بیش از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان تصریح کرد: بنیاد مسکن به خانهدار شدن اقشار کم درآمد تأکید جدی دارد و در این راستا برنامهریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده و دولت تدبیر و امید در راستای مسکن دار شدن اقشار کمدرآمد نسبت به ساخت و ساز مسکن این اقشار اولویت کاری خود را بر این امر مهم قرار داده است.
حاجی زاده یادآور شد: بنیاد مسکن در راستای ماندگاری روستاییان در روستاها طرح های عمرانی خوبی را اجرا می کند.
وی گفت: خوشبختانه بنیاد مسکن در اجرای طرح های مسکن مهر مشکل ندارد و دستگاه های خدمات رسان در تامین زیرساخت ها در طرح های مسکن مهر همکاری خوبی داشتند.
