جذب بیش از ۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نقی ای ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه کشاورزی شهرستان همدان بیان کرد: سال گذشته در راستای جذب تسهیلات مکانیزاسیون سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات در شهرستان همدان جذب شده است.

وی در این مورد ادامه داد: دراین راستا دو هزار و ۱۰۰ دستگاه سم پاش، ۶۰ دستگاه توربو لاینر با قابلیت بالا و سم پاشی روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار و غیره خریداری شده است.

نقی ای با اشاره به اینکه کنترل عوامل خسارت زا در غلات گندم و جو به بالا بردن سطح آگاهی کشاورزی بستگی دارد، افزود: ۱۲۰۰ تن بذر ضد عفونی شده بین کشاورزان توزیع شده و رعایت تناوب کشت و کشت به موقع و حفظ رطوبت به افزایش محصول کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با عوامل خسارت زا در کشاورزی ادامه دارد، بیان داشت: اکیپ های کنترل سن غلات و علف های هرز فعال هستند و ۲۱ اکیپ در زمینه مبارزه با سن غلات در شهرستان همدان فعال بوده که ۱۸ اکیپ متعلق به بخش دولتی و ۳ اکیپ شرکتی هستند.

وی با بیان اینکه باید مزارع به نرم مبارزه با سن برسند، افزود: مبارزه با سن غلات از طرق مختلف مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، آگاه سازی کشاورز و غیره انجام و موعد مقرر مبارزه با سن مادر به کشاورز اعلام می شود.

نقی ای با تاکید بر اینکه باید شرایط جوی مناسب برای مبارزه با سن مادر و علف های هرز به وجود آید، عنوان کرد: بر اساس آمار بارندگی ها تا کنون بارش ۲۲۰ میلی متر در شهرستان همدان گزارش شده که رشد خوبی نسبت به بلند مدت داشته و البته نسبت به دراز مدت ۵ درصد عقب است.