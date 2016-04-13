آمادگی صد در صدی آتش نشانان تهرانی برای شهرآورد ۸۲

سیدجلال ملکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: با توجه به برگزاری بازی میان دو تیم پرسپولیس و استقلال، سازمان آتشنشان نیز همچون دورههای گذشته تمهیدات ویژهای را پیشبینی کرده است که بر این اساس علاوه بر اینکه ۱۲۱ ایستگاه آتشنشانی در سراسر تهران در آمادهباش خواهند بود، استقرار ثابت و سیار در اطراف ورزشگاه آزادی نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به آمادگی ۱۰۰ در صدی نیروهای امداد و نجات برای این دیدار فوتبالی افزود: بر این اساس ایستگاه ۲۰ آتشنشانی که در مجموعه ورزشگاه آزادی قرار گرفته آمادهباشی مضاعف خواهد داشت و افزون بر آن ۱۲ خودروی عملیاتی و ۱۱ موتورسیکلت به همراه ۵۰ آتشنشان تامین ایمنی ورزشگاه آزادی را بر عهده خواهند گرفت.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه استقرار آتشنشانان از صبح روز جمعه در اطراف ورزشگاه آزادی و معابر منتهی به آن انجام خواهد شد، افزود: همکاران ما در پارکینگها، درهای ورودی و خروجی و غیره مستقر خواهند بود و استقرار آنان تا پایان بازی و خالی شدن ورزشگاه ادامه خواهد داشت.
ملکی با بیان اینکه برخی از روسای ایستگاهها و فرماندهان آتشنشانی نیز در این روز در ورزشگاه آزادی مستقر خواهند شد، اظهار کرد: درخواست ما از تماشاگران این است که در صورت بروز هر نوع حادثه احتمالی ضمن حفظ خونسردی موضوع را به سامانه ۱۲۵ یا عوامل آتشنشانی مستقر در محل اطلاع داده و از انجام اقدامات شتابزده و غیرمنطقی خودداری کنند.
نظر شما