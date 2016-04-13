به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی با سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای کشور (به عنوان آموزش دهنده) و نظام مهندسی معدن ایران (به عنوان ناظر کیفی)، با اعلام آموزش ایمنی ۲۲۰۰ نفر از کارگران معادن ۳۱ استان در سال جاری گفت: با توجه به اینکه آموزش ایمنی کارگران معادن کشور به عنوان یکی از سخت ترین شغل ها از مسائل اساسی است، در سال گذشته با همکاری سازمان های یاد شده، ۷۰ هزار نفر - ساعت کار آموزشی انجام شد.

کرباسیان افزود: در این طرح، به صورت آزمایشی ۵۰۰ نفر از کارگران معادن در ۷ استان آموزش داده شدند که خوشبختانه رضایت بخش بود و تجربه مفید و موثری با این سازمان ها حاصل شد. رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: طبق تفاهم نامه امضا شده با سازمان های «آموزش فنی و حرفه ای کشور» و «نظام مهندسی معدن ایران»، تا پایان امسال ۲۲۰۰ نفر از کارگران معادنِ ۳۱ استان کشور آموزش ایمنی می بینند.

وی ادامه داد: ما با اعتقاد بر اینکه نیروی انسانی در هر واحد تولیدی نقش مهمی دارد، در تلاش هستیم با همکاری سازمان های آموزش فنی و حرفه ای کشور و نظام مهندسی معدن ایران پس از آموزش ایمنی کل کارگران، ارتقای سطح دانش نیروی انسانی معادن را نیز در کل سطوح نیروی انسانی همچون حوزه های بهره وری، محیط زیست، سلامت و غیره ارتقا دهیم.

به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، قرار است تا پایان امسال ۲ دوره جدید آموزشی در ایمیدرو طراحی و اجرایی شود. کرباسیان با بیان اینکه کاهش قیمت مواد معدنی در حوزه زغال سنگ و معادن کوچک و متوسط، این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است واحدهای مذکور امکان سرمایه گذاری کافی برای آموزش نیروی انسانی در همه زمینه ها نداشته باشند، تصریح کرد: ایمیدرو تکلیف خود می داند که علاوه بر واحدهای تابعه، از واحدهای معدنی بخش خصوصی در این زمینه نیز حمایت مالی کند و خوشبختانه با داشتن اختیار قانونی (اختصاص ۲۵ درصد از سود به حوزه آموزش و پژوهش)، می توانیم برای توسعه آموزش معادن در کل کشور اقدام کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت موضوع انتقال فناوری و از جمله فناوری آموزشی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه ها، این موضوع را در همه ابعاد به عنوان تکلیف در قراردادها و موافقت نامه ها با شرکت های خارجی تاکیده و ابلاغ کرده و خوشبختانه در یادداشت تفاهم ها، موافقت نامه ها و قراردادهایی که با کشورهای پیشرفته از جمله ایتالیا، فرانسه، کره، ژاپن و غیره انجام شده یا در حال انجام است، موضوع انتقال فناوری در آن گنجانده می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به خاطر مسائل تحریم، در انتقال تکنولوژی یک عقب ماندگی تاریخی داریم و متاسفانه از دانش و اطلاعات اساسی بین المللی نظیر صرفه جویی در انرژی، آب، ایمنی و غیره محروم شدیم که این دانش ها و فناوری در کاهش قیمت تمام شده تاثیر به سزایی دارد و اکنون در بازارهای بین المللی، کاهش قیمت کالاها از اصول رقابت پذیری محصول به شمار می رود.

کرباسیان به کاهش قابل توجه حوادث نیروی انسانی طی سال گذشته نسبت به سال های قبل اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ و ۹۴، تعداد زیادی گازسنج در معادن زغال سنگ توزیع شد تا چنانچه خطری کارگران را تهدید کند، این دستگاه اعلام کند.

محمد امین سازگار نژاد؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این مراسم ضمن تشکر از ایمیدرو برای اجرای طرح آموزش ایمنی کارگران معادن به عنوان یک راهبرد در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، اظهارداشت: اعتقاد به مهارت و توسعه انسانی کمک به رشد اقتصاد ملی است و امیداوریم در این طرح، کارنامه درخشانی از خود به جای بگذاریم.

وی ادامه داد: اکنون قیمت مواد معدنی ارزان شده و درنتیجه، نیروی انسانی نقش استراتژیک در بازار رقابتی دارد. همچنین حضور سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان ناظر کیفی طرح، اثر بخشی لازم را خواهد داشت و انتظار داریم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در این کار حمایت کنند.

سازگار نژاد گفت: امیدواریم صلاحیت های فنی، اجتماعی و غیره نیروی انسانی در بخش معادن افزایش یابد. همچنین نیروی انسانی جدید تنها با صلاحیت های فنی که ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن می دهند، به بخش معدن ورود پیدا کنند و از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود زیرا این کار موجب زیان به مجموعه معدن و محیط شده و کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای را بی ارزش می کند. وی همچنین با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته، انتقال فناوری آموزشی با محدودیت مواجه بوده، خواستار گنجاندن این موضوع در قراردادهای بین المللی شد.