آموزش همه جانبه در نهاد آموزش و پرورش فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: متأسفانه موضوع آموزش همه جانبه در نهاد آموزش و پروش فراموش شده است که باید این مهم در جامعه پر رنگ شود.

وی اظهار کرد: برخی خانواده‌ها و مربیان به دنبال تربیت دانش‌آموزان حافظه محور و کنکور محور هستند و باید از فعالیت در این راه خودداری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان بر لزوم فعالیت همه جانبه در آموزش و پروش تاکید کرد و گفت: باید براساس زمان‌بندی درسی آموزش‌های غیر درسی در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

تمجیدی تاکید کرد: خانواده نخستین نهاد شناسایی و کشف استعدادها است و در این راستا خانواده نقش کلیدی در این مورد دارد که باید این مهم به خوبی تقویت شود.

وی به لزوم توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و افزود: علاقه‌مندان به نویسندگی باید مهارت نوشتن و خواندن را در خود تقویت کنند و از نوشتن خسته نشوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه برای شناسایی استعدادها برنامه ریزی لازم نیاز است و طی سالجاری با جدیت وارد کار می شویم افزود: دانش‌آموزان نباید از شکست، ترس داشته باشند و در این میان باید با اعتماد به نفس حرکت کرده و از شکست‌ها ناامید نشوند.