  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

نصب پرچم ۱۵۴کشور جهان در بزرگترین مجموعه نمایشگاهی خاورمیانه

نصب پرچم ۱۵۴کشور جهان در بزرگترین مجموعه نمایشگاهی خاورمیانه

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از نصب ۱۵۴ پایه پرچم برای نصب کشورهای جهان در بزرگترین مجموعه نمایشگاهی خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با اشاره به جانمایی و نصب ۱۵۴ پایه پرچم با توجه به تعداد کشورهای جهان در مجموعه شهر آفتاب اظهارکرد: این در حالیست که یک پرچم بلند نیز که نماد نمایشگاه شهر آفتاب است با ارتفاع بیش از ۷۰ متر نصب می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به نصب مبلمان شهری در مجموعه شهرآفتاب ادامه داد: مبلمان پیاده راهی نیز برای بزرگترین نمایشگاه پایتخت سفارش داده شده و در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نصب ۵۰هزار متر چادر نمایشگاهی برای مجموعه شهر آفتاب تصریح کرد: این میزان چادر نمایشگاهی برای ۷۰ هزار متر سالن نمایشگاه سفارش داده شده است. برای برگزاری مراسم های مختلف در این مجموعه نیز ۲ سالن پیش بینی شده که نصب استیج برای برگزاری جنگ شادی برای کودکان و نوجوانان و همچنین برای بزرگسالان و خانواده ها در نظر گرفته شده است.

علیزاده درخصوص ایجاد محلی برای برگزاری نماز جماعت و نصب سرویس های بهداشتی نیز خاطرنشان کرد: تعدادی سرویس بهداشتی ثابت و پرتابل براساس تعداد جمعیت پیش بینی شده و همچنین آبخوری و وضوخانه از مواردی است که در گرفته شده است.

کد مطلب 3598026
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها