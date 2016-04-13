نصب پرچم ۱۵۴کشور جهان در بزرگترین مجموعه نمایشگاهی خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با اشاره به جانمایی و نصب ۱۵۴ پایه پرچم با توجه به تعداد کشورهای جهان در مجموعه شهر آفتاب اظهارکرد: این در حالیست که یک پرچم بلند نیز که نماد نمایشگاه شهر آفتاب است با ارتفاع بیش از ۷۰ متر نصب می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به نصب مبلمان شهری در مجموعه شهرآفتاب ادامه داد: مبلمان پیاده راهی نیز برای بزرگترین نمایشگاه پایتخت سفارش داده شده و در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نصب ۵۰هزار متر چادر نمایشگاهی برای مجموعه شهر آفتاب تصریح کرد: این میزان چادر نمایشگاهی برای ۷۰ هزار متر سالن نمایشگاه سفارش داده شده است. برای برگزاری مراسم های مختلف در این مجموعه نیز ۲ سالن پیش بینی شده که نصب استیج برای برگزاری جنگ شادی برای کودکان و نوجوانان و همچنین برای بزرگسالان و خانواده ها در نظر گرفته شده است.

علیزاده درخصوص ایجاد محلی برای برگزاری نماز جماعت و نصب سرویس های بهداشتی نیز خاطرنشان کرد: تعدادی سرویس بهداشتی ثابت و پرتابل براساس تعداد جمعیت پیش بینی شده و همچنین آبخوری و وضوخانه از مواردی است که در گرفته شده است.