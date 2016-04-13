۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در نهاوند مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان نهاوند گفت: در سال گذشته بیشترین میزان بارندگی شهرستان نهاوند متعلق به ایستگاه وراینه و وسج به ترتیب به میزان ۶۲۳ و ۴۶۵ میلیمتر بوده که با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است.
رئیس آب منطقهای نهاوند بابیان اینکه میزان کل منابع آب شهرستان نهاوند ۴۹۰ مترمکعب در سال است، گفت: متأسفانه استفاده و بهرهگیری از این منابع بیش از حد و به میزان ۵۱۰ مترمکعب است.
وی اظهار کرد: میزان آب رودخانه گاماسیاب در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۷۵ تا سال گذشته شاهد افت ۱۳.۷ متر از منابع آب زیرزمینی بودهایم که طی این مدت ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفشده است.
رئیس آب منطقهای نهاوند ادامه داد: در سال ۹۲ و ۹۳ سطح آبهای زیرزمینی شهرستان ۲۷ سانتیمتر افزایش پیداکرده بود ولی متأسفانه این روند ادامهدار نبود و نهاوند نیز همچون سایر نقاط استان شاهد پایین رفتن ۱۱۱ سانتیمتری آبهای زیرزمینی بود.
رئیس آب منطقهای نهاوند بابیان اینکه شهرستان نهاوند دارای بهترین دشت استان همدان است، گفت: بهترین دشت استان در ۴۶ سال آینده با پیش روی این روند شاهد بحران آب خواهد بود.
وی بابیان اینکه بزرگترین مشکل و چالش کمآبی است، گفت: نشست زمین و تخریب سفرهها و حفرههای زیرزمین نتیجه استفاده بیشازحد از منابع آبی است.
وی مهمترین علت را حفر و برداشت غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههای عمیق عنوان کرد و گفت: در همین راستا طی مصوبه ای در ۲۵ شهریور سال ۹۳ در جلسه شورای عالی آب با حضور معاون اول رئیسجمهور ۱۵ وظیفه به عهده وزارت نیرو گذاشتهشده که ازجمله آنها مسدود کردن چاههای غیره مجاز است.
کولیوند بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون حرکتی عظیم در خصوص برخورد با افرادی که نسبت به حفر چاه غیر مجاز کرده اند، صورت گرفته است، گفت: ۵۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نهاوند وجود دارد که حجم برداشت از آنها ۲۸ میلیون مترمکعب بوده است.
وی افزود: از این تعداد ۲۵۰ حلقه چاه با حجم برداشت ۱۵ میلیون مترمکعب در سال مسدود شده و ۳۰۰ چاه باقیمانده در حال طی روند اداری در خصوص برخورد با متخلفین است.
کولیوند عنوان کرد: از تعداد ۳۰۰ حلقه چاه عمیق باقی مانده ۱۵ حلقه مشمول قانون مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۰ حلقه چاه در شهرستان نهاوند وجود دارد که پر آب نیستند ولی بااینحال بازهم باید تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار کرد: یک هزار و ۱۰۰ حلقه چاه مجاز با حجم برداشت ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال در نهاوند فعالیت دارند.
