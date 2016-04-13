استان بوشهر کارنامه درخشانی در مبارزه با استکبار و استعمار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فتحالله حقیقی در دیدار با مادر شهید مهدی زینالدین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید زینالدین، با تاکید بر نهادینه شدن آموزههای شهیدان در جامعه اظهار داشت: شهدای والامقام دارای ویژگیهای مهمی بودند که باید آموزههای شهدا در جامعه نهادینه شود.
وی با بیان اینکه شهید مهدی زینالدین در زمان دفاع مقدس مرجع و الگویی برای رزمندگان و بسیجیان بود گفت: شهدا دارای ویژگیهای مهمی بودند که بسیاری از آنها ناشناخته مانده است.
معاون استاندار بوشهر تاکید کرد: شهدای والامقام در جامعه قبل از شهادت دارای منزلت و جایگاه ویژهای بودند که باید این شخصیت و خصوصیات به جامعه ارائه شود تا موقعیت تحصیلی، شخصیتی و شغلی شهدا در جامعه تبیین شود.
حقیقی با اشاره به اینکه استان بوشهر از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است گفت: ظرفیتهای استان بوشهر در بعد اقتصادی بسیار بالا است بگونهای که نقش تاثیرگذاری در اقتصاد ملی و جهانی از جمله پارس جنوبی، نیروگاه اتمی و پایانه صادراتی نفت خارگ دارد.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در عرصه مبارزه با استکبار و استعمار دارای کارنامه درخشانی است افزود: نام رئیسعلی دلواری سردار مبارز با استعمار در جنوب شهره جهانی است که جایگاه استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمارگران و متجاوزان نشان میدهد.
زینب اسلام دوست مادر شهیدان زینالدین هم با اشاره به اینکه اقتدار و صلابت ایران اسلامی از رشادتهای شهدا است گفت: ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار است و به عنوان امنترین کشور در منطقه به شمار میرود.
