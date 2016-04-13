۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

کیفی بودن برنامه‌های هنری در ماندگاری آنها نقش بسزایی دارد

سنندج- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: اجرای برنامه های هنری با کیفیت بالا و محتوای مناسب در ماندگاری آن نقش بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جعفری ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه هنرهای نمایشی هفته قرآن و عترت اظهار داشت: امروز باید با زبان هنر در بحث ترویج ارزش های اسلامی گام برداریم و بستر سازی مناسب را برای ورود جوانان به این حوزه فراهم کنیم.

وی افزود: بحث هنری و فرهنگی یکی از اولویت های کاری ارشاد است و انتظار می رود هنرمندان با خلق آثار هنری فاخر در زمینه های دینی و ارزشی بستر ساز ترویج و نشر آن در جامعه باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه ویژه ای به نمایش و تئاتر دارد و این حوزه همواره یكی از اولویت های این وزارتخانه است.

حجت الاسلام جعفری یادآور شد: نمایش یک هنر مادر بوده و نسبت به سایر هنرها به دلیل گروهی بودن و ماندگاریش از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بر این اساس و علی رغم محدودیت های فراوانی كه وجود دارد بخش نمایش همواره در راس برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و برای پیشرفت آن از هنرمندان این حوزه حمایت می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: خوشبختانه امروز هنرمندان با همت، فكر و اندیشه خود و  اجرای اثرهای فاخر و ارزشمند در موضوعات مختلف نشان داده اند كه در این عرصه دارای ظرفیت و استعداد بالایی هستیم.

حجت الاسلام جعفری در بخش پایانی سخنان خود به هفته قرآن و عترت اشاره کرد و اظهار داشت: هفته قرآن و عترت تجربه ای است كه در هشت استان كشور طراحی شده و ما چهارمین استان برگزار كننده این هفته هستیم که با توجه به استعداد بالای مردم این استان در بحث قرآنی خوشبختانه بسیار توانمند برگزار شد.

در این آیین از برترین های جشنواره هنرهای نمایشی قرآن و عترت استان کردستان با دادن لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.

