۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

از سوی اتاق اصناف ایران؛

اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شد

با مجوز اتاق اصناف ایران، اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات نخستین دوره هیات رئیسه اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان برگزار شد.

در این مراسم، یدالله صادقی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران به فراز و فرودهای تشکیل اتحادیه برای صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از تصویب قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: این انتخابات برای تعیین پنج نفر اعضای هیات مدیره و یک نفر بازرس برگزار می‌شود.

در ادامه، علی امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان گفت: برای نخستین‌بار در کشور صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قالب یک اتحادیه کشوری شکل خواهد گرفت.

وی به ضوابط و مقررات موجود برای برگزاری انتخابات نخستین دوره هیات رئیسه اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: رسمیت انتخابات موکول به حضور یک سوم از اعضا و دارندگان پروانه‌های کسب است.

به گفته امانت، اگر اعتراضی به نحوه برگزاری انتخابات باشد، ظرف سه روز پس از برگزاری انتخابات به هیات اجرایی تسلیم شود و در صورتی که آرای دو نفر با یکدیگر مساوی باشد، در وهله اول تفاهم و در مرحله دیگر براساس قرعه عمل می‌شود.

مهدی عارفی دادیان، منصور عالی پور، امیرخسرو فخریان، حسین مدرسی‌فر و فرشید گل‌زاده کرمانی بیشترین آرا را در اولین انتخابات اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور به عنوان اعضای هیات مدیره کسب کردند.

