به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات نخستین دوره هیات رئیسه اتحادیه صنف فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان برگزار شد.
در این مراسم، یدالله صادقی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران به فراز و فرودهای تشکیل اتحادیه برای صنف فروشگاههای زنجیرهای پس از تصویب قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: این انتخابات برای تعیین پنج نفر اعضای هیات مدیره و یک نفر بازرس برگزار میشود.
در ادامه، علی امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان گفت: برای نخستینبار در کشور صنف فروشگاههای زنجیرهای در قالب یک اتحادیه کشوری شکل خواهد گرفت.
وی به ضوابط و مقررات موجود برای برگزاری انتخابات نخستین دوره هیات رئیسه اتحادیه صنف فروشگاههای زنجیرهای اشاره کرد و گفت: رسمیت انتخابات موکول به حضور یک سوم از اعضا و دارندگان پروانههای کسب است.
به گفته امانت، اگر اعتراضی به نحوه برگزاری انتخابات باشد، ظرف سه روز پس از برگزاری انتخابات به هیات اجرایی تسلیم شود و در صورتی که آرای دو نفر با یکدیگر مساوی باشد، در وهله اول تفاهم و در مرحله دیگر براساس قرعه عمل میشود.
مهدی عارفی دادیان، منصور عالی پور، امیرخسرو فخریان، حسین مدرسیفر و فرشید گلزاده کرمانی بیشترین آرا را در اولین انتخابات اتحادیه صنف فروشگاههای زنجیرهای کشور به عنوان اعضای هیات مدیره کسب کردند.
نظر شما