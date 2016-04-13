کاربرد سلول های بنیادی در درمان مبتلایان به اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر Dolmetsch و همکارانش می گویند برای رسیدن به این دستاورد، ما ابتدا سلول های پوست کودکان مبتلا به اوتیسم را گرفته و آن ها را به سلول های بنیادی پرتوان القایی بازبرنامه ریزی کردیم.

سپس این سلول ها، به نورون های عصبی تمایز یافتند تا بخشی از مغز را تولید کنند. در این زمان می توان چگونگی تکوین و رشد این سلول ها و هم چنین عملکرد آن ها در زمان بلوغ را آنالیز کرده و دیدگاه های جدیدی در این زمینه بدست آورد.

به نظر می رسد که این سلول های مغزی بدست آمده از کودکان مبتلا به اوتیسم با سلول های مغزی کودکان سالم متفاوت باشند. با درک دلایل این تفاوت می توان هدف های درمانی مناسبی را برای درمان اوتیسم ارائه کرد.