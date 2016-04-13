منافع همه گروهها در سوریه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنانی در جمع خبرنگاران در رابطه با راهبرد روسیه در حل و فصل بحران سوریه سخن گفت.

بر اساس این گزارش دیمیتری پسکوف در همین زمینه تصریح کرد: تنها روش روسیه برای مسأله سوریه به کارگیری سازوکارهای مختلف برای حل و فصل صلح آمیز آن است. همچنین تلاش های مداومی را برای هدایت فعالیت ها به سمت مبارزه با تروریسم و حمایت از مقامات قانونی سوریه صورت می دهیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: باید منافع همه گروه ها در جامعه سوریه به صورت واقعی مدنظر قرار گیرد.

یکی از خبرنگاران سوالی را مبنی بر اینکه دستگاه اطلاعاتی آمریکا در صورت شکست آتش بس در سوریه و همچنین مذاکرات ژنو یک نقشه جایگزین آماده کرده است، از بیسکوف پرسید که وی در پاسخ این موضوع را رد کرد.

در همین راستا «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: مسکو در رابطه با نقشه «ب» اطلاعی ندارد و کسی در این زمینه با مسکو سخن نگفته است. ما برای توقف درگیری ها تلاش می کنیم .

لازم به ذکر است پیش از این مسئولان آمریکایی در سخنانی عنوان کرده بودند که در صورت شکست آتش بس در سوریه ما نقشه «ب» را اجرا خواهیم کرد ولی جزئیات این نقشه را مطرح نکرده بودند.