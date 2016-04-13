تغییر نگرش مسئولان به معلولان موفقیت در خدمات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی محسنی بندپی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح فیزیوتراپی معلولان قزوین گفت: افزایش اگاهی عمومی در صدر برنامه های بهداشت جهانی است و ما نیز در کشور باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم.

وی افزود: در برنامه تعریف شده در سال ۲۰۱۲ سه اصل مناسب سازی و توانمند سازی و آگاهی بخشی در اولویت قرار گرفته و دفتریونسکو نیز در این زمینه فعال شده است.

محسنی بندپی تصریح کرد: باید آگاهی بخشی را از کودکان و سپس خانواده ها آغاز کنیم تا بدانند در صورت تغییر رفتار نامناسب می توانند در اینده زندگی بهتری داشته باشند.

وی بیان کرد: افزایش اگاهی مسئولان نسبت به معلولان در رده های بالای کشور هم باید اتفاق بیفند و به نظر می رسد هیئت دولت نیازمند خدمات توانبخشی است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: وقتی انتخابات مجلس مطرح می شود اجازه نمی دهیم معلولان وارد کار شوند و نابینایان نمی توانند نماینده شوند مگر نماینده با چشم تصمیم می گیرد، اگر با تفکر تصمیم می گیرد پس معلولان هم می توانند وارد مجلس شوند.

محسنی بندپی تصریح کرد: کانون توانا به عنوان یک نهاد مردمی توانسته برای ساخت مرکز فیزیوتراپی خود از ظرفیت های بین المللی استفاده کند اما چگونه است مسئولان عالیرتبه ما نمی توانند از این ظرفیت بخوبی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: افزایش آگاهی مسئولان و خانواده ها باید در دستور کار قرار گیرد و اولویت برنامه ها باشد و در حالی که قانون به حد کافی داریم متاسفانه در اجرا مشکلات جدی داریم لذا مشکلات معلولان هنوز باقی است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهارداشت: برای حل مشکلات اشتغال اگر دستگاهها به اجرای قانون سهم سه درصد ملزم شوند می توان امیدوار بود که اشتغال معلولان هم حل شود اما کسی زیربار نمی رود و گویا قرار است این سهمیه به بهزیستی داده شود تا در دستگاهها توزیع شود.

وی اضافه کرد: در فیزیوتراپی، توانبخشی جسمی یک اصل است و باید معلولان بتوانند درمنزل آموزش ببینند و جسم خود را سالم نگهدارند تا دچار مشکلات بعدی نشوند و حتی تداوم اشتغال نیازمند توانبخشی تخصصی است.

محسنی بندپی اظهارداشت:معلولان به توانبخشی مستمر نیازدارند و چون هزینه ها بالاست با تامین مراکز فیزیوتراپی مانند آنچه در استان قزوین راه اندازی شده می توانیم خدمات بهتری به معلولان ارائه کنیم.

اولین مرکز فیزیوتراپی نیروانا ویژه معلولان امروز در قزوین افتتاح شد.

این مرکز در زمینی به مساحت 200 متر با زیربنای 180 مترمربع در دو طبقه ساخته شده و دارای بخش های مختلف برای فیزیوتراپی معلولان است.

برای ساخت و تجهیز این مرکز 10 میلیارد ریال راه اندازی شده و قادر است روزانه به 30 معلول خدمات مگاتراپی، لیزردرمانی و الکتروتراپی ارائه کند.