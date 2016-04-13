اجرای برنامه حوزه سلامت نوروز سال آينده از بهمن ماه ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش ظهر چهارشنبه در جلسه ارائه گزارش از اجرای طرح سلامت در تعطيلات نوروزي استان سمنان در محل سالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن تجلیل از دست اندرکاران این طرح اظهار داشت: خدمات این افراد نماد انسجام و وحدت بین آنها است.

وی به ارائه تحليل و آمار عملكرد كادر بهداشت و درمان استان سمنان در تعطيلات نوروزي امسال اشاره کرد و گفت: آمار اين حوزه كاربردي است و قابليت تحليل براي استفاده در تعطيلات آينده را داشته و راهگشا خواهد بود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان با اشاره به رتبه های دانشگاه علوم پزشکی در کشور اظهار داشت: كمتر طرح و برنامه اي در حوزه درمان كشور اجرا مي شود كه دانشگاه علوم پزشكي سمنان در آن رتبه مطرح نداشته باشد.

شادنوش بر مستندسازی عملكردها، رعايت ضوابط تشكيلاتي و بي توجهی به حاشيه سازی ها تاكيد كرد و گفت: اجرای برنامه های مدون و همه جانبه برای ارتقای سلامت مردم مورد تاکید است.

وی اضافه کرد: در ايام تعطيلات نوروز و بدون اطلاع قبلي به صورت سرزده از مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي سطح استان بازديد و ضمن تبريك فرارسيدن سال نو و خداقوت به همكاري از نزديك در جريان ارائه و نحوه خدمات آنان به مراجعه كنندگان، مصدومان احتمالي و بيماران قرار گرفتیم.

شادنوش تصریح کرد: موضوع ارتقاء كيفيت به عنوان يك امر مهم و اساسي در دستور كار مراكز بهداشتي و درماني استان سمنان قرار دارد و همانند گذشته و با روند مطلوب تر ادامه پيدا مي كند.

رئيس ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشكي سمنان نيز در این مراسم با بیان اینکه تعداد كل افراد فوتي زمان اجراي اين طرح از ۲۶ اسفند ۹۴ تا پايان تعطيلات نوروزي ۷۵ نفر اعلام شده است، گفت: از اين تعداد ۱۱ نفر در تصادفات و ۶۴ نفر در سوانحي غير از تصادفات در بيمارستان ها جان باختند.

محمدكاظم اميديان با اشاره به متوسط تعداد بيماران بستري شده در اين مدت به ميزان یک هزار ۳۰۰ تا هزار و ۷۰۰ نفر، افزود: اوج تعداد بيماران بستري شده در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان به ميزان دو هزار و ۲۰۰ نفر در روز پانزدهم فروردين ۹۵ بود.

وي با اشاره به عملكرد بالاي تيم فوريت هاي پزشكي در خدمات رساني به سوانح در دامغان، گفت: اين امر نشان دهنده افزايش سوانح رانندگي در مسير سمنان - دامغان است در حالي كه بيشتري سوانح رانندگي در گذشته مربوط به محور گرمسار بود.

امیدیان با اشاره به افزايش عملكرد بخش هاي مختلف طرح سلامت نوروزي سال ۹۵ نسبت به سال گذشته، افزود: فقط در بخشي مانند غربالگري عملكرد كاهش يافته كه چندان اثرگذار نبوده است.