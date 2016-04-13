  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

عضو شورای شهر خرم آباد خبر داد؛

خریداری ۴ مکان تجاری و مسکونی برای تعریض خیابان‌های خرم‌آباد

خریداری ۴ مکان تجاری و مسکونی برای تعریض خیابان‌های خرم‌آباد

خرم آباد - عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد از خریداری چهار مکان بر سر راه تعریض خیابانهای این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون توسعه و عمران شهر خرم آباد ظهر چهارشنبه با حضور اعضای این کمیسیون، اعضای شورای شهر، مشاور استاندار لرستان و ... برگزار و در آن محمد حسین پور رئیس این کمیسیون از خریداری چهار مکان تجاری و مسکونی برای تعریض خیابانهای شهر خرم آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه این اماکن در نبش خیابان سازمان واقع در مطهری، جنب پل شهدا، خیابان شهدای شرقی و خیابان چهار را فرهنگ قرار داشتند گفت: مجموع مساحت این اماکن تجاری و مسکونی حدود ۸۰۰ متر مربع است.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه این اماکن بر سر راه تعریض خیابانهای خرم آباد قرار داشتند گفت: ارزش ریالی این اماکن تجاری و مسکونی حدود یک میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 3598049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها