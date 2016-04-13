به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون توسعه و عمران شهر خرم آباد ظهر چهارشنبه با حضور اعضای این کمیسیون، اعضای شورای شهر، مشاور استاندار لرستان و ... برگزار و در آن محمد حسین پور رئیس این کمیسیون از خریداری چهار مکان تجاری و مسکونی برای تعریض خیابانهای شهر خرم آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه این اماکن در نبش خیابان سازمان واقع در مطهری، جنب پل شهدا، خیابان شهدای شرقی و خیابان چهار را فرهنگ قرار داشتند گفت: مجموع مساحت این اماکن تجاری و مسکونی حدود ۸۰۰ متر مربع است.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه این اماکن بر سر راه تعریض خیابانهای خرم آباد قرار داشتند گفت: ارزش ریالی این اماکن تجاری و مسکونی حدود یک میلیارد تومان بوده است.