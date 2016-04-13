برترين های جشنواره هنرهای نمايشی قرآن و عترت كردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان و جمعی از هنرمندان برترین های جشنواره هنهای نمایشی هفته قرآن و عترت معرفی شدند.

براساس رای هيئت داوران جشنواره: در بخش نمايشنامه نويسی "سامان احمدی" از سنندج نويسنده نمايشنامه دخيلی برای نينوا يافتگان رتبه سوم و "امير شهبازيان" از مريوان نويسنده نمايشنامه هياهوي كفترخونه من رتبه دوم را از آن خود كردندهیئت داوران جشنواره در بخش نمايشنامه نويسي هيچ اثری را شايسته مقام اول معرفی نكرد.

در بخش تئاتر خيابانی و در زمينه طراحی بروشور اين بخش از "هيرش نقشبندی" طراح بروشور نمايش بلا به دور از سنندج تقدير شد جايزه طراحي لباس بخش تئاتر خيابانی اين جشنواره نيز به صورت مشترک به طراح لباس نمايش آفرينش "هلاله قادری" و" سوران حسينی" از مريوان اهدا شد.

در بخش موسيقی نيز از "ريبين محمدی" آهنگساز نمايش هناس از مريوان تقدير شد و همچنين جايزه بخش طراحی فضا نيز به طراحی فضای نمايش بني آدم اعضاي يكديگرند اثر "مختار محمدی" از مريوان اهدا شد و در بخش بازيگري زن نيز مقام اول جشنواره به "بهره عارفی" بازيگر نمايش دنيای كاغذی از مريوان، مقام دوم به "كژال راستبين" بازگير نمايش تاخير از مريوان و مقام سوم به "آرزو منصوری" بازيگر نمايش بازی سرنوشت از سنندج رسيد.

در بخش بازيگری مرد نيز "مختار محمدی" از مريوان بازيگر نمايش بنی آدم اعضای يكديگرند از مريوان، "لقمان قادری" بازيگر نمايش دنيای كاغذی از مريوان و "مهرای مكاری بازيگر نمايش بلا به دور از سنندج به ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

مقام اول بخش طرح و ايده نيز به نمايش "بنی آدم اعضای يكديگرند" اثر مختار محمدی از مريوان، مقام دوم به نمايش "هناس" اثر سيد سروش پيغمبری از مريون و مقام سوم نيز به صورت مشترک به نمايش "مرگ اوين" اثر عزيز زادسر از مريوان و نمايش "تاخير" اثر كژال راستبين از مريوان رسيد.

در بخش كارگرداني نيز از "محمد سليمی" كارگردان نمايش مين و زندگی از ديواندره تقدير شد و مقام اول اين بخش نيز به "مختار محمدی" كارگردان نمايش بني آدم اعضای يكديگرند از مريوان رسيد و بخش کارگردانی مقام دوم و سوم نداشت.

در بخش طرح و ايده نيز جايزه ويژه جشنواره به "محمد زارع زاده" نويسنده نمايش آن پيامبر پاك از سقز رسيد.