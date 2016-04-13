۳۰ تئاتر خیابانی در هفته قرآن و عترت در استان کردستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبيد رستمی ظهر چهارشنبه در آيين اختاميه جشنواره هنرهای نمايشی قرآن و عترت استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: ۲۴ اثر از هنرمندان استان برای شركت در جشنواره هنرهای نمايشی ارسال شد و از اين ميان و براساس رای هيئت داوران ۱۱ كار برای اجرا در بخش مسابقه انتخاب شد.

وی افزود: از ميان ۱۱ اثر انتخاب شده نيز یک گروه انصراف داد و ما در دو روز با ۱۰ گروه نمايشی ۳۰ اجرا داشتيم و خوشبختانه تمامی این نمایش ها مورد استقبال بسیار خوب مردمی قرار گرفت.

رئيس مركز هنرهاي نمايشي كردستان بیان کرد: همچنین ۱۳ متن نمايشنامه نيز به دبيرخانه جشنواره هفته قرآن و عترت ارسال شد كه آثار منتخب اين بخش نيز امروز معرفی می شوند.

رستمی یادآور شد: در حال حاضر در زمينه هنرهای نمايشی از استعدادها و ظرفيت های بالايی برخورداريم اما از لحاظ ساختار، بودجه و اعتبار مشكل داريم و از مسئولان انتظار داريم كه هنرمندان ما را حمايت كنند.

در اين آيين از برترين های جشنواره هنرهای نمايشی قرآن و عترت استان با اهدای لوح تقدير و هدايايی تقدير شد.