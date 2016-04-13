به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان نهاوند، گفت: خوشبختانه با توجه به گزارشهای موجود فعالیتهای خوبی در حوزه انسداد چاههای غیرمجاز در شهرستان نهاوند انجامشده است.
وی بابیان اینکه در راستای نصب کنتورهای هوشمند باید سیاست تشویقی و یا اعطای تسهیلات کمکی وجود داشته باشد، گفت: اگر این امر صورت گیرد بیشتر کشاورزان از طرح استقبال خواهند کرد.
حمیدوند اظهار کرد: اقدامات دستگاههای امنیتی و فرمانداری در این راستا کارگشا بوده و باید سرمایهای که از این بخش پسانداز میشود برای ایجاد اشتغال در صنایع و صنعت شهرستان هزینه شود تا شاهد رشد میزان اشتغال نیز باشیم.
وی عنوان کرد: در این راستا متولیان باید ضمن اجرای قوانین با نظر گرفتن شرایط افراد مبنی بر نیازمند بودن، انسداد چاهها را اولویتبندی کنند تا نارضایتی نیز به وجود نیاید.
حمیدوند بابیان اینکه منافع ملی از هر امری مهمتر است، گفت: در حال حاضر منافع ملی ما در صرفهجویی مصرف آب و بهینه مصرف کردن است.
فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه مدیران شهرستان در راستای اجرای قوانین باید چشم و گوش یکدیگر باشند، عنوان کرد: درگذشته مأمورین و مدیران دولتی دارای جایگاه و ارزش ویژهای بین مردم بودند و امروز باید سعی شود جایگاه گذشته که به دوران قبل از انقلاب بازمیگردد احیا شود.
وی افزود: اگر مدیران دولتی پست فعلی خود را پلی برای پیشرفت و اهداف آینده خود در نظر بگیرند به مردم و نظام خیانت کردهاند.
