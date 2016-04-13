راه اندازی کامل بندر «گوادر» در پاکستان تا پایان سال جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ژانگ بای ژونگ» رئیس شرکت چینی مسئول ساخت بندر «گوادر» ایالت بلوچستان پاکستان گفت: بندر گوادر تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی کار خود را بطور کامل شروع خواهد شد. حدود یک میلیون تُن محموله از این بندر خواهد گذشت.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر در بندر گوادر فعالیت تجاری وجود ندارد اما امید می رود این بندر به یک مرکز تجاری بزرگ تبدیل شود.

از سویی دیگر ژنرال «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان در سیمناری با حضور مقامات عالی دولتی و نظامی این کشور در «گوادر» گفت: نخستین محموله چین در سال جاری وارد این بندر خواهد شد و آغاز پروژه‌های کریدور اقتصادی پکن – اسلام‌آباد را به حقیقت تبدیل خواهد کرد.

لازم به ذکر است که چین قصد دارد که از طریق بندر گوادر در پاکستان محصولات خود را کشورهای آسیای میانه، اروپا و آفریقا صادر کرد. بندر گوادر در سال ۲۰۰۷ با کمک چین ساخته شده بود.