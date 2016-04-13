خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: انتخابات پارلمانی در سوریه سرانجام با وجود موانع بسیاری که در مسیر آن قرار داشت، برگزار شد. این انتخابات در حالی برگزار شد که تروریست های تکفیری از یک سو با هدف به شکست کشاندن آن اقدامات تروریستی خود را تشدید و از سوی دیگر حامیان تکفیریها نیز تمام تلاش خود را به کار بستند تا این انتخابات را غیرقانونی جلوه دهند.

کارشکنی های تروریست های تکفیری و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها از جمله عربستان سعودی، قطر، ترکیه و آمریکا در مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه راه به جایی نبرد و از همان ساعات اولیه آغاز این انتخابات، مردم سوریه به صورت گسترده پای صندوق های رأی حاضر شدند.

مدت ها پیش از برگزاری این انتخابات، حامیان تکفیریها هرآنچه در چنته داشتند، گذاشتند تا اینگونه القاء کنند که «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه پایگاه مردمی خود را از دست داده و دیگر جایگاهی در میان مردم این کشور ندارد. با این حال انتشار تصاویری که از حضور گسترده و غیرقابل انتظار مردم سوریه در انتخابات پارلمانی حکایت دارند، تمامی معادلات را تغییر داده و هدف اصلی مخالفان منطقه ای و بین المللی دولت دمشق در القاء عدم برخورداری بشار اسد از حمایت مردمی را به شکست کشاند.

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه پس از شرکت در انتخابات به همراه همسر خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «تروریسم در نابودی زیرساخت‌های اجتماعی هویت ملی سوریه ناکام مانده است». وی در ادامه اظهارات خود همچنین افزود: «مردم سوریه از ۵ سال گذشته تاکنون درگیر تروریسمی هستند که عامل ریخته شدن خون بسیاری از مردم بی دفاع و بی گناه است».

واقعیت این است که مشارکت گسترده مردم سوریه در انتخابات پارلمانی این کشور را تنها می توان به مثابه «نَه گفتن بزرگ به تروریسم و افراطی گری» و ادامه حمایت از دولت و ارتش در مبارزه با گروه های تروریستی ـ تکفیری و حامیان آنها تلقی کرد. در طول ۵ سال گذشته تروریست های تکفیری جنایت های گسترده ای را علیه مردم بی دفاع سوریه مرتکب شدند. این در حالی است که در طول این مدت حمایت های مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای عربی و غربی هیچگاه متوقف و یا از شدت آن کاسته نشد.

با این حال، مردم سوریه علی رغم رنج ها و سختی هایی که طی سالهای اخیر متحمل شدند و هم اکنون نیز با این سختی ها دست و پنجه نرم می کنند، مصلحت خویش را در مشارکت در انتخابات دیده و خواستند با این اقدام خود پیام محکمی را به گوش حامیان تکفیریها برسانند که تروریسم جایگاهی در سوریه ندارد. بدون شک این مشارکت گسترده روحیه ارتش و نیروهای مردمی سوریه در مبارزه با تروریسم را بیش از پیش تقویت کرده است و به آنها قوت قلب می بخشد.

از سوی دیگر، می توان اینگونه استنباط کرد که حماسه امروز مردم سوریه آخرین میخ بر تابوت پروژه خطرناک آمریکایی ها و هم پیاله های آن برای تجزیه سوریه بود. کمتر از یک ماه پیش بود که کُردهای ساکن شمال سوریه نظام فدرالی اعلام کردند؛ مسأله ای که در صورت عدم هوشیاری دولت دمشق می توانست مقدمه ای برای تجزیه کامل خاک سوریه باشد. بنابراین مشارکت یکپارچه مردم سوریه در انتخابات پارلمانی در شرایطی که تنور سخن گفتن از برقراری نظام فدرالی در این کشور داغ شده بود را می توان نوعی واکنش منفی و قاطعانه مردم به این مسأله دانست.

این مشارکت گسترده همچنین آمریکایی ها و دیگر دولت های همسو با آنها را بیش از پیش در اتخاذ مواضع خود در قبال بحران سوریه در مضیقه قرار می دهد، چرا که واشنگتن همواره با استناد به این ادعا که مردم سوریه از بشار اسد خسته شده اند، مسأله لزوم کناره گیری وی از قدرت را مطرح کرده است. واشنگتن طی سالهای اخیر با تشدید حمایت های مالی و تسلیحاتی خود از تکفیریها به بهانه کمک به گروه های مسلح به اصطلاح معتدل، تمام تلاش خود را به کار بست تا مردم سوریه را در مقابل دولت دمشق قرار دهد، اما امروز مشخص شد که این سیاست با در بسته مواجه شده است.

در همین حال، مشارکت گسترده مردم سوریه در انتخابات پارلمانی درست در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوری می تواند به عنوان برگ برنده بسیار ارزشمند در اختیار تیم مذاکره کننده سوری قرار گیرد تا بدین ترتیب این تیم با قدرت و صلابت بیشتری منافع مردم سوریه را در این مذاکرات پیگیری کند. البته این مهم زمانی محقق می شود که مخالفان همچون ادوار گذشته با مشاهده دست پُر هیئت مذاکره کننده سوری، برای به شکست کشاندن مذاکرات تلاش نکنند.

بدون شک دستاورد سیاسی که امروز مردم سوریه آن را خلق کردند در کنار سلسله دستاوردهای نظامی و غافلگیرانه ارتش سوریه در استان های مختلف به ویژه حلب قرار می گیرد و نیروهای مقاومت را بیش از پیش به نتیجه بخش بودن ایستادن در برابر تروریست های تکفیری و حامیان مالی ـ تسلیحاتی آنها امیدوار می سازد.

در آن سوی میدان، حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست های تکفیری از جمله عربستان، قطر، ترکیه، آمریکا و غرب برای حفظ ظاهر هم که شده چاره ای جز به مشروعیت شناختن انتخابات پارلمانی سوریه و حضور باشکوه مردم در آن ندارند و در صورتی که راهی جز این را در پیش بگیرند، بدون شک خود اولین و آخرین بازنده خواهند بود، چراکه در این صورت تمامی اظهارات و گفته های ـ ظاهری ـ سالهای اخیر آنها در خصوص حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود به یک باره زیر سؤال خواهد رفت و در نزد افکار عمومی منطقه و جهان بیش از پیش رسوا خواهند شد.