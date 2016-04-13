مدیریت جهادی دراقتصاد مقاومتی وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار فرمانده قرارگاه عملیاتی جهاد صنعتی سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از تولیدکنندگان داخلی استان کردستان ضمن تبریک سال جدید و ایام پر برکت ماه رجب اظهار کرد: سال جدید که ابتدا و انتهای آن مزین به میلاد پر برکت دخت نبی مکرم اسلام(ص) می باشد سال فاخری است که انشاالله سالی پر از خیرات، برکت و موفقیت برای کشور باشد.

وی به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره کرد و گفت: نامگذاری هایی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای هر سال انتخاب می کنند ضروری ترین و اولویت دار ترین موضوع می باشد که معظم له بر آن تاکید دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در شعار نیست بلکه در عمل است و یک اراده جمعی می طلبد و باید اقداماتی در راستای افزایش تولید داخلی، ساماندهی و کاهش مصرف انجام شود.

وی گفت: فرهنگ مصرف باید تغیر و به سمت کالاهای ایرانی برود و در تولید کالاهای داخلی پر مصرف اولویت بندی شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره کرد و افزود: استان کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوب تولیدی است که بسیار زود بازده می باشند که باید با هدف دستیابی به اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت ها استفاده کرد که از این طریق مشکلات استان نیز حل شود.

وی عنوان کرد: کارخانه ها و کارگاه هایی وجود دارد که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که رسیدگی به مشکلات آنها موجب حل کاستی های متعددی در بخش اشتغال، کشاورزی و اقتصاد در استان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: استان کردستان دارای استعدادهای بالقوه فراوانی است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می بایست این استعدادها شناسایی و برای به فعلیت رساندن آنها برنامه ریزی کرد که وجود گونه های متنوع داروهای گیاهی یکی از ظرفیت های مهم استان می باشد.

وی افزود: افزایش مشارکت در بخش های مختلف تولیدی و کاهش هزینه ها در بخش تولید، برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزامی می باشد.

آیت‌الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه مردم در رونق تولیدات داخلی نقش مهمی دارند، تأکید کرد: برای رونق در بخش تولید حضور مردم الزامی است و همه مردم در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی وظایفی بر عهده دارند حضور مردم در صحنه گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: فراهم نمودن اشتغال برای جوانان و افزایش مشاغل خانگی در روستاها از اقدامات اثر بخش در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: برنامه ریزی در جهت استفاده حداکثری و بهینه از استعدادهای بالقوه استان در بخش های مختلف خصوصا بخش کشاورزی حرکت توسعه ای استان را شتاب می بخشد.

وی اظهار کرد: نقش مردم در توسعه علمی کشور بسیار مهم است و برای حمایت از تولیدات بومی و اتصال این تولیدات به چرخه صنعت حضور مردم الزامی است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به همکاری و تعاون همه دستگاه های اجرایی در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: مدیریت جهادی برای به حرکت درآوردن نقش محوری مردم بعنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی وظیفه سنگینی است که بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است.