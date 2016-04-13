۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه برگزار می‌شود

پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش ملی نقد ادبی، مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای به همت ذانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با محورهای رویکردهای اسطوره شناختی، تاریخچه اسطوره شناسی در ایران، مفهوم اسطوره، انواع اسطوره و... برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا تاریخ ۱۵ مهرماه به ادرس دبیرخانه همایش واقع در تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی ارسال کنند. این همایش در ۲۴ و۲۵ سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

خداداد خادم

