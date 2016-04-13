به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش ملی نقد ادبی، مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای به همت ذانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با محورهای رویکردهای اسطوره شناختی، تاریخچه اسطوره شناسی در ایران، مفهوم اسطوره، انواع اسطوره و... برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا تاریخ ۱۵ مهرماه به ادرس دبیرخانه همایش واقع در تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی ارسال کنند. این همایش در ۲۴ و۲۵ سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.