  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

آمادگی مترو تهران برای جابجایی تماشاگران شهرآورد

آمادگی مترو تهران برای جابجایی تماشاگران شهرآورد

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو تهران از آمادگی کامل این ناوگان برای جابه‌جایی هرچه بهتر تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس در روز جمعه ۲۷ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مقدم ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای تسهیل در جابه جایی تماشاگران فوتبال هشتاد‌ودومین شهرآورد پایتخت انجام شده است.

وی ادامه داد: در این روز شرکت بهره‌برداری مترو تهران اقدام به اعزام قطارهای فوق‌العاده در فواصل زمانی معین خواهد کرد تا تماشاگران بتوانند به راحتی در مسیر رفت و برگشت از ورزشگاه آزادی از ناوگان قطار شهری استفاده کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو، مقدم در ادامه با اشاره به اینکه تمامی قطار‌ها در ایستگاه ورزشگاه آزادی توقف دارند، افزود: اعزام قطارهای فوق العاده در خط ۵ مترو تا پایان جابه جایی تماشاگران فوتبال ادامه خواهد داشت تا از ازدحام جمعیت در ایستگا‌ه‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 3598067
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها