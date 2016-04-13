آمادگی مترو تهران برای جابجایی تماشاگران شهرآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مقدم ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای تسهیل در جابه جایی تماشاگران فوتبال هشتاد‌ودومین شهرآورد پایتخت انجام شده است.

وی ادامه داد: در این روز شرکت بهره‌برداری مترو تهران اقدام به اعزام قطارهای فوق‌العاده در فواصل زمانی معین خواهد کرد تا تماشاگران بتوانند به راحتی در مسیر رفت و برگشت از ورزشگاه آزادی از ناوگان قطار شهری استفاده کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو، مقدم در ادامه با اشاره به اینکه تمامی قطار‌ها در ایستگاه ورزشگاه آزادی توقف دارند، افزود: اعزام قطارهای فوق العاده در خط ۵ مترو تا پایان جابه جایی تماشاگران فوتبال ادامه خواهد داشت تا از ازدحام جمعیت در ایستگا‌ه‌ها جلوگیری شود.