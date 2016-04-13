  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

خدمات رسانی اتوبوسرانی برای برگزاری شهرآورد پایتخت

خدمات رسانی اتوبوسرانی برای برگزاری شهرآورد پایتخت

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به منظور رفاه حال تماشاگران برگزاری شهرآورد فوتبال پایتخت خدمات رسانی ویژه ای را در روز جمعه ۲۷ فروردین ماه در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری شهرآورد بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس که در ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ فروردین جاری و در ورزشگاه آزادی انجام می شود شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۴۰۰ دستگاه اتوبوس را برای انتقال تماشاگران از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی در نظر گرفته است.

تماشاگران می‌توانند با ناوگان خطوط سامانه های تندرو مستقر در پایانه آزادی به میادین انقلاب اسلامی، امام حسین(ع)، تهرانپارس، خراسان، خاوران، صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات عزیمت کنند.

بر اساس اعلام سازمان اتوبوسرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی خطاب به تماشاگران این مسابقه درخواست کرد؛ با توجه به اینکه بهترین اتوبوس های موجود برای تکریم تماشاگران به کارگرفته شده است انتظار می رود مانند همیشه خدمتگزاران خود را با استفاده بهینه و دقت در نگهداری اتوبوس‌های اعزامی برای ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

کد مطلب 3598070
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها