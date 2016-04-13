خدمات رسانی اتوبوسرانی برای برگزاری شهرآورد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری شهرآورد بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس که در ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ فروردین جاری و در ورزشگاه آزادی انجام می شود شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۴۰۰ دستگاه اتوبوس را برای انتقال تماشاگران از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی در نظر گرفته است.

تماشاگران می‌توانند با ناوگان خطوط سامانه های تندرو مستقر در پایانه آزادی به میادین انقلاب اسلامی، امام حسین(ع)، تهرانپارس، خراسان، خاوران، صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات عزیمت کنند.

بر اساس اعلام سازمان اتوبوسرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی خطاب به تماشاگران این مسابقه درخواست کرد؛ با توجه به اینکه بهترین اتوبوس های موجود برای تکریم تماشاگران به کارگرفته شده است انتظار می رود مانند همیشه خدمتگزاران خود را با استفاده بهینه و دقت در نگهداری اتوبوس‌های اعزامی برای ارائه خدمات بهتر یاری کنند.