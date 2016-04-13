به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی از مصادیق بارز ظلم انکار حق است، گفت: برخی‌ها با بی‌انصافی در داخل کشور با دشمن همراهی می‌کنند و نظام را متهم می‌کنند و از حکومت‌هایی تمجید می‌کنند که بویی از مردم ‌سالاری نبرده است.

وی گفت: این موضوع بسیار بی‌انصافی است که حکومت‌های مرتجعی مانند برخی حکومت‌های منطقه که حتی یکبار انتخابات را به خود ندیده و در تمام دوران سلطنت خود یک بار فرد عادل و جامع‌الشرایط بر آنها حکومت نکرده مورد حمایت قرار می‌گیرند و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از صبح تا شب تبلیغات کنند و افرادی هم در داخل با آنها همراهی می‌کنند.

محسنی اژه ای گفت: همانطور که ملاحظه می‌کنید افرادی گذشته خوبی داشتند و قبل و بعد از انقلاب، در زمان جنگ و بعد از جنگ و همچنین در اوج مسائل مختلف اقداماتی را انجام داده ‌اند اما امروز نمی‌دانم چه شده و خدای ناکرده از خدا غفلت پیدا کرده ‌اند و خدا آنها را به حال خودشان رها کرده و اکنون این مسیری که می روند اگر به خود نیایند و به خدا توسل نکنند، در قعر جهنم خواهند بود.

آرای دیوان عدالت اداری به گونه ای باشد که به راحتی زیر سئوال نروند

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید تلاش کنیم آرایی که در دیوان عدالت اداری به خصوص هیئت عمومی صادر می‌شود متقن، شفاف و قابل دفاع باشد تا به راحتی نتوانند آن را زیر سوال ببرند و خدشه وارد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه ما باید در جهت رعایت شئونات و دستگاه قضایی و جلوگیری از فساد به خصوص فساد نامرئی تلاش کنیم، افزود: دیوان عدالت اداری از یک طرف با مردم و از طرف دیگر با دستگاه های دولتی مواجه است که باید با استقلال و با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کند و قانون را همیشه مدنظر قرار دهدتا از هیچ ناحیه ای لطمه وارد نشود.

۱۳۰ هزار پرونده در دیوان در حال رسیدگی است

وی افزود: ۱۳۰ هزار پرونده در دیوان در حال رسیدگی است ضمن اینکه مشکلات زیادی از جمله کمبود قاضی در دیوان وجود دارد که همه اینها را باید برنامه ریزی و به مرور حل کنیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: کدام نظام در دنیا به این معنا در جهت احقاق حقوق مردم اجازه می‌دهد که به تناسب این اصل و اصل ۱۷۰ قانون اساسی هرگاه مصوبه‌ دولت خلاف قانون و مقررات باشد ابطال شود.

وی افزود: در واقع هر فرد و شخصی از آحاد جامعه که بداند مصوبه یا ‌آئین‌نامه دولت و دستگاه‌های اجرایی برخلاف قانون و مقررات است می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد، آیا کرامتی بالاتر از این می‌تواند برای فردی قائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیئت دولت با افراد متخصص می‌نشینند و قانونی را تدوین و تصویب می‌کنند اما هر فردی از آحاد جامعه چنانچه تشخیص دهد که این آیین‌نامه یا قانون بر خلاف مقررات است می‌تواند ابطال آن را درخواست کند و دیوان عدالت اداری نیز موظف به رسیدگی است.

وی افزود: متاسفانه عده ‌ای قانون اساسی به این مترقی را نادیده می‌گیرند و به برخی از حواشی و ضعف‌های اجرایی و غیراجرایی می‌پردازند و این نظام مظلوم را ظالمانه و غیرمنصفانه می‌کوبند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: این حرف ها را نه شیطان بزرگ، نه روباه پیر و نه سایر دشمنان اسلام (می زنند) بلکه برخی ها با بی انصافی تمام در داخل کشور با دشمن و شیطان بزرگ همراهی می‌کنند و این نظام و قانون اساسی را که اصول مختلفش در جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و تکیه بر مردم، مقررات و موازین اسلامی است، می‌کوبند.

محسنی اژه ای افزود: این جلسه تودیع یکی از قضات شریف، خدوم و دلسوز است که در همه مراحل خدمت و سنوات خدمتی تلاش و در تمام مسئولیت ها توفیق پیدا کرده است، همچنین معارفه شخصیتی فاضل، دلسوز و پاک است که در طول ۱۲ سال خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح همیشه موفق بوده است.

در این مراسم حجت الاسلام بهرامی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معارفه شد.