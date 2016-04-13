جزئیات اختلاس ۷ میلیاردی یکی از بانک ها در نوروز امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۳ روز شانزدهم فروردین ماه، ماموران گشت کلانتری ۱۲۷ نارمک حسب اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ مبنی بر دستگیری فرد جاعل اسناد و مدارک بانکی به یکی از بانک های محدوده میدان هفت حوض مراجعه و اقدام به بررسی موضوع کردند.

پس از حضور ماموران در محل، فردی به نام «جمال» که خود را نماینده حقوقی بانک معرفی کرده به ماموران انتظامی اذعان داشت: یکی از کارمندان شعبه به نام «مراد» با توجه به اسناد و مدارک موجود از تاریخ ۲۹ بهمن ماه تاکنون ۱۶ فقره چک رمز دار بانکی مشتریان در مجموع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان را جعل و پس از اینکه به حساب مشتری واریز می کرد، مجددا با دستکاری به حساب فردی به نام «محسن» واریز و آن مبلغ را برای استفاده شخصی خود برداشت می کرد.

وی افزود: عوامل بانک متوجه این موضوع شده و با حضور بازرسان موضوع بررسی و مشخص شد خود فرد هم به این موضوع اقرار و اعتراف دارد.

سرهنگ علی احمد نادری سرکلانتر چهارم پلیس پایتخت درباره این خبر ‌گفت: به دنبال این موضع ماموران بلافاصله متهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند،در این خصوص پرونده ای تشکیل و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.