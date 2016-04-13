«عبدالله عبدالله» در راس هیئتی بلند پایه عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «عبدالله عبدالله»، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در راس هیئتی بلند پایه برای شرکت در سیزدهمین اجلاس کشورهای اسلامی رهسپار استانبول شد.

نشست سران کشورهای اسلامی سر از فردا برای دو روز در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار می شود.

قرار است در این نشست اوضاع کشورهای اسلامی، اوضاع بین‌المللی٬‌ همکاری میان کشورهای اسلامی٬ چالش ها و فرصت های مشترک و مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عبدالله عبدالله به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان در این اجلاس سخنرانی می ‌کند.

عبدالله در سخنرانی اش اوضاع افغانستان و مشکلات موجود در عرصه های مختلف در منطقه و جهان اسلام را با سران کشورهای اسلامی حاضر در این اجلاس در میان می‌ گذارد و از کشورهای اسلامی خواهان همکاری و مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان و منطقه می‌ شود.

همچنین قرار است رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در حاشیه این اجلاس با رئیس سازمان کشورهای اسلامی٬ رییس جمهوری ترکیه و سران شماری از کشورهای اسلامی دیدار کند و پیرامون مسائل مشترک میان افغانستان و این کشورها بحث و گفتگو ‌کند.