به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدائی امروز در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست های توسعه صنعت پتروشیمی ایران در سال ۹۵ افزایش ظرفیت تولید محصولات پلیمری و تامین خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی است، اظهار داشت: بر این اساس در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پلیمری ایران حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت تولید محصولات پلیمری ایران به ۱۲ میلیون تن در سال افزایش می یابد، تصریح کرد: علاوه بر این سه واحد تولید پلی اتیلن مجتمع های پتروشیمی مهاباد، کردستان و لرستان در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وی همچنین از راه اندازی تولید دو واحد پلی استایرن به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن خبر داد و یادآور شد: با بهره برداری از این واحدهای پتروشیمی خوراک قابل توجهی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی فراهم می شود.

این مقام مسئول با اشاره به حضور ۹۰۰ شرکت داخلی و خا رجی از ۲۵ کشور جهان در دهمین نمایشگاه ایران پلاست تاکید کرد: وسعت نمایشگاه امسال به بیش از ۲۵ هزار متر مربع رسیده که از این میزان ۱۷ هزار متر مربع از فضای نمایشگاه در اختیار شرکت‌های داخلی قرار داده شده است.

شاهدائی با اشاره به نمایندگان ۱۳ کشور اروپایی، ۱۱ کشور آسیایی، دو کشور آفریقایی و استرالیا در نمایشگاه دهم ایران پلاست توضیح داد: مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه، توسعه بازار صنایع غذایی، کشاورزی، خودرویی و بسته بندی با تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی در کشور است.

معاون وزیر نفت در پایان از افزایش ظرفیت تولید خوراک، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی، جذب سرمایه و انتقال دانش و تکنولوژی به عنوان چهار برنامه راهبردی، صنعت پتروشیمی در سال جاری یاد کرد و افزود: امسال بهره برداری از طرح های جدید پتروشیمی برای تامین خوراک صنایع تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.