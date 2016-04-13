تامین تجهیزات شبکه مخابراتی ایران به ایتالیا سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه با حضور نخست وزیر ایتالیا و مدیرعامل شرکت مخابراتی ایتال تل ( ItalTel ) و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مخابرات به امضا رسید.

تفاهم نامه همکاری، به منظور توسعه و نوسازی شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر تجهیزات نسل نو و توسعه سرویس های نوظهور ارزش افزوده براساس آخرین فناوری روز دنیا، به صورت فاینانس، امضا شد که طبق آن، ایتال تل متعهد شد تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه مخابراتی ایران را براساس طرح های ارایه شده از سوی شرکت مخابرات ایران در مدت ۱۸ماه انجام دهد.

پروژه های این تفاهم نامه شامل IP-NOC و IP-BB و سرویس های ارزش افزوده است.

اسدالله دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران، بعد از امضای این تفاهمنامه گفت : شرکت مخابرات ایران بزرگترین شرکت مخابراتی در سطح خاورمیانه است و با داشتن بازار بسیار گسترده ظرفیتهای بالقوه ای برای سرمایه گذاری دارد. براین اساس استراتژی ما توسعه سرمایه گذاری در مخابرات است و ما نه تنها در پی توسعه کمی و کیفی مخابرات هستیم بلکه راهبرد ما این است که این ظرفیت در خدمت رونق اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی افزود : برای رسیدن به اهداف توسعه در مخابرات از ظرفیتهای کشورهای علاقمند به همکاری مشترک از جمله ایتالیا استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ایتال تل نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه امضای این سند، گامی اساسی در جهت پیشبرد همکاری های میان ایتالیا و ایران است و ما افتخار داریم بخشی از این پروژه مهم باشیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه مخابرات و ICT شتاب دهنده توسعه در اقتصاد هر کشوری است، گفت: شرکت ایتال تل ثروتی از تجربه در ساخت و تحول شبکه های پیچیده اپراتورهای بین المللی را در پرونده خود دارد. این شرکت با حضور در بازارهای کشورهای اروپائی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، با شرکت هایی که فراهم کننده خدمات در زمینه تحول دیجیتال هستند، همکاری می کند.