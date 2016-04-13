گسترش فولاد کیفیت تاکتیک خوبی را به حریفان نشان داده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خداکرم ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی سرمربیان تیم های پدیده مشهد و گسترش فولاد تبریز از سری مسابقات هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال با اشاره به بازی های بسیار خوب تیم خود در سال جدید اظهار کرد: گسترش فولاد کیفیت تاکتیکی خود به حریفان را به خوبی به نمایش گذاشته است و این نکته در دو بازی پرگل مقابل ذوب آهن و راه آهن با دریافت هفت گل محقق شد.

مربی گسترش فولاد تبریز افزود: برای حضور در تیم‌های بالای جدول چاره‌ای جز پیروزی مقابل پدیده خراسان نداریم و برای بازی فردا کاملا آماده هستیم.

وی با اشاره به شناخت تیم پدیده مشهد گفت: در بازی‌های اخیر پدیده خود را به میانه جدول رده بندی رسانده و می‌دانیم نیم نگاهی به حضور در رده‌های بالای جدول دارند.

خداکرم با اشاره به مشکل زمین ورزشگاه در دیدار با تیم سیاه جامگان تاکید کرد: امیدوارم برای بازی فردا زمین ورزشگاه ثامن مشکلی نداشته باشد.

مربی گسترش فولاد تبریز تصریح کرد: در دیدار فردا مقابل پدیده مشهد محمدامین درویشی و مگنو باتیستا محرومان این بازی هستند.

وی اشاره ای به میزبانی تیم خود در دیدار با استقلال اهواز در هفته آینده داشت و افزود: کیفیت ورزشگاه تبریز خوب است و می توانیم این تیم را شکست دهیم.

خداکرم با انتقاد از تعطیلی‌های لیگ گفت: این مسئله مصدومیت بازیکنان تیم را افزایش داد و ما نیز مجبور شدیم میزان استراحت تیم را افزایش دهیم.

وی با اشاره به آمادگی بالای محمد ابراهیمی در مرز ۳۰ سالگی خاطرنشان کرد: جای وی در تیم ملی خالی است، از سوی دیگر خوشبختانه رضایت مناسبی از سوی کی روش در مورد داریوش شجاعیان وجود دارد و وی باید بیشتر قدر خودش را بداند.

گفتنی است؛ تیم گسترش فولاد تبریز با ۲۵ بازی و کسب ۳۷ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد از سری مسابقات هفته بیست و ششم لیگ برتر جام خلیج فارس پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار می شود.