به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه درباره وضعیت هوای پایتخت در روزهای پنجشنبه و جمعه گفت: در روز پنجشنبه آسمان تهران نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد خواهد بود و در روز جمعه نیز که روز برگزاری بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال است، آسمان تهران نیمه ابری تا ابری و در پاره‌ای از نقاط همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.