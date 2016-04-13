۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

آسمان نیمه‌ابری و رگباری تهران در روز شهرآورد

مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت هوای پایتخت در روز شهرآورد، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور طی سه روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه درباره وضعیت هوای پایتخت در روزهای پنجشنبه و جمعه گفت: در روز پنجشنبه آسمان تهران نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد خواهد بود و در روز جمعه نیز که روز برگزاری بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال است، آسمان تهران نیمه ابری تا ابری و در پاره‌ای از نقاط همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.

نورا حسینی

