ماجرای عدم حضور پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ماجرای عدم حضورش در گفتگوی ویژه خبری برای تشریح مصوبه هدفمندی گفت: روز گذشته برای حضور در گفتگوی ویژه خبری جهت تشریح مصوبه مجلس در خصوص هدفمندی با بنده تماس گرفتند. وقتی به استودیو رفتم متوجه شدم که قرار است در گفتگوی ویژه خبری که ۳۵ دقیقه است دو نماینده مجلس، یک نفر از دولت و یک مهمان تلفنی صحبت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنده ایراداتی به این موضوع گرفتم؛ اولا در برنامه ۳۵ دقیقه‌ای گفتگوی ویژه خبری سه مهمان حضوری بعلاوه مجری و یک مهمان تلفنی، ۵ نفر هستند که به هر نفر ۷ دقیقه وقت برای صحبت می‌رسد، اما برای تشریح مصوبه مهم هدفمندی با توجه به شبهاتی که دولت در جامعه القاء کرده بود حداقل به ۲۰ دقیقه وقت نیاز بود.

نماینده مردم کرمان اظهار داشت: در واقع یک نماینده مجلس و دولت به عنوان مخالف بودند و من باید هم جواب نماینده دولت و هم جواب نماینده مجلس را می‌دادم، در حالیکه طرف ما در موضوع هدفمندی دولت بود.

وی ادامه داد: بنده نمی‌توانستم این جلسه را اداره کرده و دقیقا نظر مجلس را در خصوص هدفمندی تبیین کنم. یک زمان قرار است مصوبه‌ای به بحث گذاشته شود، اما دیروز قرار بود مصوبه هدفمندی برای مردم تشریح شود و پاسخ منتقد دولت داده شود که در چنین جلسه‌ای نمی‌توانستیم به این اهداف دست یابیم.

به گزارش مهر، علیرضا مصفا تهیه کننده و سردبیر گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مصاحبه ای گفته بود: آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 دیروز ساعت 22 و 40 دقیقه و همزمان با دقایق آغازین برنامه گفتگوی ویژه خبری به استودیو رسید و هنگامی که ترکیب دیگر میهمانان را دید با وجود اصرار زیاد ما بعد از حدود 5 دقیقه محل را ترک کرد.

وی افزود: ما به آقای پورابراهیمی اصرار کردیم که باید حضور داشته باشد و از مصوبه مجلس دفاع کند اما وی گفت معذورم و صندلی ایشان نیز در برنامه خالی ماند.