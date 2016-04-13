۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

درگیری های شدید میان نیروهای افغانستانی و طالبان در «جوزجان»

مقامات امنیتی ولایت «جوزجان» اعلام کردند: درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در سه شهر این ولایت از روز گذشته تاکنون ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، مقامات امنیتی افغانستان از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولایت «جوزجان» خبر می دهند.

به گفته این مقامات، درگیری در شهرهای خانقاه، آقچه و فیض آباد روز گذشته آغاز شده و نیروهای امنیتی افغانستان در حال نبرد با نیروهای طالبان هستند.

جوزجان در شمال افغانستان از ولایاتی است که در برخی از مناطق آن طالبان حضور گسترده ای داشته و حتی ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز برای سرکوب طالبان به این ولایت سفر کرده است.

«عبدالحفیظ خاشى» فرمانده امنیتی ولایت جوزجان، گفته است: نیروهای امنیتی افغان در درگیری با نیروهای طالبان تاکنون ۱۰ تن را کشته و ۱۶ تن دیگر را نیز زخمی کرده اند.

به گفته وی، در این درگیری ها، ۳ سرباز ارتشی و ۳ غیر نظامی نیز کشته شده اند.

با آنکه ژنرال دوستم از نابودی طالبان در این ولایت خبر داده بود باوجود این خبرهایی مبنی بر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در این ولایت، منتشر می شود.

علی کاووسی نژاد

