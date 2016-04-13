درگیری های شدید میان نیروهای افغانستانی و طالبان در «جوزجان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، مقامات امنیتی افغانستان از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولایت «جوزجان» خبر می دهند.

به گفته این مقامات، درگیری در شهرهای خانقاه، آقچه و فیض آباد روز گذشته آغاز شده و نیروهای امنیتی افغانستان در حال نبرد با نیروهای طالبان هستند.

جوزجان در شمال افغانستان از ولایاتی است که در برخی از مناطق آن طالبان حضور گسترده ای داشته و حتی ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز برای سرکوب طالبان به این ولایت سفر کرده است.

«عبدالحفیظ خاشى» فرمانده امنیتی ولایت جوزجان، گفته است: نیروهای امنیتی افغان در درگیری با نیروهای طالبان تاکنون ۱۰ تن را کشته و ۱۶ تن دیگر را نیز زخمی کرده اند.

به گفته وی، در این درگیری ها، ۳ سرباز ارتشی و ۳ غیر نظامی نیز کشته شده اند.

با آنکه ژنرال دوستم از نابودی طالبان در این ولایت خبر داده بود باوجود این خبرهایی مبنی بر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در این ولایت، منتشر می شود.