۳۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رمضانی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: از سال ۷۵ تا پایان سال گذشته بالغ بر ۴۴ میلیون دلار سرمایه خارجی به صورت نقدی و غیرنقدی در استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه ۳۳ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به سال گذشته بوده است، بیان کرد: این سرمایه ها در پروژه زغال سنگ طبس و شمش چدن خوسف سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین در سال گذشته سرمایه گذاری خارجی ۷۷ میلیون دلاری برای استان مصوب شد، عنوان داشت: این مبلغ قرار است در پرورش شتر در استان سرمایه گذاری شود که با اقدامات انجام شده به زودی این سرمایه گذاری نیز انجام خواهد شد.

۷ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های نو استان

رمضانی با بیان اینکه یکی از مشکلات این پروژه ورود سرمایه به کشور است، بیان داشت: با هماهنگی های انجام شده با بانک مرکزی مقرر شد که این اعتبار طی هفت قسط ۱۰ میلیون دلاری وارد کشور شود.

وی همچنین از درخواست هفت سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو استان خبر داد و افزود: این سرمایه گذاران از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان و انگلستان هستند که تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های خوبی که استان در بخش انرژی ها نو وجود دارد و همچنین صدور بخشنامه وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق تولیدی رغبت برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد و امیدواریم در سال جاری شاهد سرمایه گذاری خارجی در این انرژی ها باشیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی، ابهام در آینده خرید تضمینی برق را یکی از مهمترین دغدغه سرمایه گذاران برای ورود به این بخش عنوان کرد و افزود: بخشنامه ای که وزارت نیز در این زمینه صادر کرده تا پایان سال گذشته اعتبار داشته و نیاز است که بخشنامه ها به صورت میان مدت یا بلند مدت باشد تا اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران فراهم باشد.

رمضانی اضافه کرد: پروژه چدن خوسف نیز از پروژه هایی بود که قرار بود پایان سال گذشته به بهره برداری برسد اما افت قیمت جهانی چدن سبب شد که سرمایه گذار تصمیم به توسعه پروژه به کارخانه تولید فولاد گیرد.

وی همچنین از اصلاح قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۹۵ خبر داد و گفت: طبق این قانون واحدهای تولید و معدنی که در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شوند به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف هستند.

صدور ۱۲۰۰ میلیارد ریال معافیت مالیاتی در استان

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر ۹ شهرستان استان جزء مناطق کمتر توسعه یافته هستند و می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.

یعقوب نژاد با بیان اینکه قانون معافیت های مالیاتی ظرفیت های خوبی برای استان ایجاد کرده است، بیان داشت: طبق این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تمامی واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی و دامداری و صادرات از مالیات معاف هستند.

وی با بیان اینکه با ظرفیت های خوبی که در قانون ایجاد شده توانستیم در یک بازه زمانی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال معافیت مالیاتی در استان صادر کنیم، عنوان داشت: در این زمینه ۶۰ مورد گواهی مالیاتی در استان صادر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اضافه کرد: البته اعمال این قانون یک طرفه نبوده و مودیان نیز باید در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی و اسناد مربوط به فعالیت خود را ارائه کنند.