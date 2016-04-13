به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان ظهر چهارشنبه در شورای آموزشوپرورش شهرستان همدان بابیان اینکه باید در انتخاب معلم نمونه تقسیمبندی داشت و ادارات را درگیر برنامه کرد، گفت: تقدیر از معلمان نمونه باید تخصصی شود.
بنی عامریان بابیان اینکه باید رد پای اداره اوقاف، تربیتبدنی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را در آموزشوپرورش ببینیم، اظهار داشت: تکریم مقام معلم در جامعه اهمیت بسزایی دارد و باید به این موضوع بیشتر پرداخت.
انتخاب معلمان نمونه از طریق نظرسنجی از اولیا و دانشآموزان باشد
وی با تأکید بر انتخاب معلمان نمونه از طریق نظرسنجی از اولیا و دانشآموزان، گفت: در این نظرسنجی باید شاخص نظم و تدریس ازلحاظ کمی و کیفی موردتوجه باشد.
معاون سیاسی ـ اجتماعی فرماندار همدان بابیان اینکه شاخص نظم و تدریس، اخلاقیات یک معلم را نشان میدهد، به امتیازهای در نظر گرفتهشده برای حوزههای مختلف در انتخاب معلم نمونه پرداخت و عنوان کرد: حوزه دانش که مربوط به ارائه مقاله، پژوهش میشود، بیشترین سهم را در این نظرسنجی دارد.
بنی عامریان بابیان اینکه دومین امتیاز به حوزه شورای مدرسه دادهشده است، افزود: در انتخاب معلمان نمونه بهترین ارزیابی از سوی خانوادهها صورت میگیرد.
دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم ناحیه ۲ آموزشوپرورش شهرستان همدان نیز از انتخاب ۱۶ معلم نمونه در آموزشوپرورش ناحیه ۲ همدان خبر داد.
فرآیند انتخاب معلم نمونه بر اساس شیوهنامه در ۲۸ بهمنماه اعلام شد
امیر یوسفی بابیان اینکه از ۹ تا ۱۶ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم برنامههایی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فرآیند انتخاب معلم نمونه بر اساس شیوهنامه در ۲۸ بهمنماه اعلام شد.
دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم در ناحیه ۲ آموزشوپرورش شهرستان همدان با اشاره به اینکه امسال نقش مدارس پررنگتر دارند و بر استفاده از ظرفیت ادارات نیز تأکید شده است، گفت: ۱۵۷ سهمیه در ۱۹ شهرستان منطقه تعریفشده است.
معاون توسعه پژوهشی و برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه یک همدان نیز بابیان اینکه پنج سهمیه برای انتخاب مدیر و معاون در نظر گرفتهشده است، گفت: ۱۵ همایش تقدیر از معلمان نواحی و استان همدان برگزار میشود.
مهدی باقر زاده بابیان اینکه امسال در انتخاب معلمان نمونه بخشی از امتیاز از سوی اولیا به معلمان، بخشی توسط دانشآموزان به معلمان و بخشی در شورای دبیران به معلمان داده میشود، گفت: مدرسهای که بالاترین امتیاز را کسب کند مجوز تکمیل فرم «الف» را خواهد داشت.
وی غبارروبی گلزار شهدا، عیادت از بیماران صعبالعلاج، همایش تجلیل از پیشکسوتان برتر و معلمان برتر را ازجمله برنامههای هفته معلم دانست.
برگزاری همایش تجلیل از فرهنگیان نیاز به کمک و مساعدت دارد
معاون توسعه پژوهشی و برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه یک همدان بابیان اینکه متأسفانه در جذب کارکنان آموزشوپرورش رغبت در آقایان نیست و نسبت به گذشته افزایشی نداشتهایم، گفت: برگزاری همایش تجلیل از فرهنگیان نیاز به کمک دارد.
معاون اداره پشتیبانی آموزشوپرورش ناحیه یک همدان نیز با اشاره به مشکلات پرداختی بهای آب، برق و گاز در برخی از مدارس ناحیه یک همدان، اظهار داشت: با مسئولان شرکت آب، برق و گاز برای مساعدت در پرداخت بهای انرژی در مدارس صحبتهایی شده است.
احمد اکبری با اشاره به بررسی ارائه راهکارهای صدور مجوز برای تجهیز فضای مازاد مدارس در روستاها، گفت: در مدارس روستاها فضای مازاد وجود ندارد اما ممکن است برخی از فضاها بلااستفاده بماند که باید آنها را شناسایی و شناسنامهدار کرده تا تجهیز صورت گیرد.
