۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان:

تکریم مقام معلم به آموزش‌وپرورش محدود نباشد

همدان-معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان بابیان اینکه باید منزلت معلم را بالا برد گفت: باید تکریم مقام معلم عمومی‌ شود و فقط به آموزش‌وپرورش محدود نباشد بلکه سایر ادارات نیز پای‌کار بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان ظهر چهارشنبه در شورای آموزش‌وپرورش شهرستان همدان بابیان اینکه باید در انتخاب معلم نمونه تقسیم‌بندی داشت و ادارات را درگیر برنامه کرد، گفت: تقدیر از معلمان نمونه باید تخصصی شود.

بنی عامریان بابیان اینکه باید رد پای اداره اوقاف، تربیت‌بدنی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را در آموزش‌وپرورش ببینیم، اظهار داشت: تکریم مقام معلم در جامعه اهمیت بسزایی دارد و باید به این موضوع بیشتر پرداخت.

انتخاب معلمان نمونه از طریق نظرسنجی از اولیا و دانش‌آموزان باشد

وی با تأکید بر انتخاب معلمان نمونه از طریق نظرسنجی از اولیا و دانش‌آموزان، گفت: در این نظرسنجی باید شاخص نظم و تدریس ازلحاظ کمی و کیفی موردتوجه باشد.

معاون سیاسی ـ اجتماعی فرماندار همدان بابیان اینکه شاخص نظم و تدریس، اخلاقیات یک معلم را نشان می‌دهد، به امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای حوزه‌های مختلف در انتخاب معلم نمونه پرداخت و عنوان کرد: حوزه دانش که مربوط به ارائه مقاله، پژوهش می‌شود، بیشترین سهم را در این نظرسنجی دارد.

بنی عامریان بابیان اینکه دومین امتیاز به حوزه شورای مدرسه داده‌شده است، افزود: در انتخاب معلمان نمونه بهترین ارزیابی از سوی خانواده‌ها صورت می‌گیرد.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم ناحیه ۲ آموزش‌وپرورش شهرستان همدان نیز از انتخاب ۱۶ معلم نمونه در آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ همدان خبر داد.

فرآیند انتخاب معلم نمونه بر اساس شیوه‌نامه در ۲۸ بهمن‌ماه اعلام شد

امیر یوسفی بابیان اینکه از ۹ تا ۱۶ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم برنامه‌هایی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فرآیند انتخاب معلم نمونه بر اساس شیوه‌نامه در ۲۸ بهمن‌ماه اعلام شد.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم در ناحیه ۲ آموزش‌وپرورش شهرستان همدان با اشاره به اینکه امسال نقش مدارس پررنگ‌تر دارند و بر استفاده از ظرفیت ادارات نیز تأکید شده است، گفت: ۱۵۷ سهمیه در ۱۹ شهرستان منطقه تعریف‌شده است.

معاون توسعه پژوهشی و برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه یک همدان نیز بابیان اینکه پنج سهمیه برای انتخاب مدیر و معاون در نظر گرفته‌شده است، گفت: ۱۵ همایش تقدیر از معلمان نواحی و استان همدان برگزار می‌شود.

مهدی باقر زاده بابیان اینکه امسال در انتخاب معلمان نمونه بخشی از امتیاز از سوی اولیا به معلمان، بخشی توسط دانش‌آموزان به معلمان و بخشی در شورای دبیران به معلمان داده می‌شود، گفت: مدرسه‌ای که بالاترین امتیاز را کسب کند مجوز تکمیل فرم «الف» را خواهد داشت.

وی غبارروبی گلزار شهدا، عیادت از بیماران صعب‌العلاج، همایش تجلیل از پیشکسوتان برتر و معلمان برتر را ازجمله برنامه‌های هفته معلم دانست.

برگزاری همایش تجلیل از فرهنگیان نیاز به کمک و مساعدت دارد

معاون توسعه پژوهشی و برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه یک همدان بابیان اینکه متأسفانه در جذب کارکنان آموزش‌وپرورش رغبت در آقایان نیست و نسبت به گذشته افزایشی نداشته‌ایم، گفت: برگزاری همایش تجلیل از فرهنگیان نیاز به کمک دارد.

معاون اداره پشتیبانی آموزش‌وپرورش ناحیه یک همدان نیز با اشاره به مشکلات پرداختی بهای آب، برق و گاز در برخی از مدارس ناحیه یک همدان، اظهار داشت: با مسئولان شرکت آب، برق و گاز برای مساعدت در پرداخت بهای انرژی در مدارس صحبتهایی شده است.

احمد اکبری با اشاره به بررسی ارائه راهکارهای صدور مجوز برای تجهیز فضای مازاد مدارس در روستاها، گفت: در مدارس روستاها فضای مازاد وجود ندارد اما ممکن است برخی از فضاها بلااستفاده بماند که باید آن‌ها را شناسایی و شناسنامه‌دار کرده‌ تا تجهیز صورت گیرد.

 

