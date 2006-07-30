المپياد ورزشي دانشجويان پسر با پيام رئيس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم افتتاحيه هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر كشور امشب در سالن چند منظوره دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزارشد .
بنابراين گزارش مراسم افتتاحيه رقابتهاي ورزشي دانشجويان پسرسراسركشورامشب يكشنبه هشتم مرداد ماه در دانشگاه شهيد باهنر كرمان و با حضور دكتر پرويزداوودي معاون اول رئيس جمهور، مهندس علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني، دكتر زاهدي وزير علوم تحقيقات و فناوري، علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك، دكتراميري خراساني رئيس دانشگاه شهيد باهنركرمان، معاونين وزارت علوم، مسئولين ورزشي كشور، مسئولين لشكري و كشوري استان كرمان به همراه مديران تربيت بدني دانشگاهها برگزارشد .
بر اين اساس اين مراسم با كمي تغيير نسبت به برنامه افتتاحيه المپياد دختران برگزار شد. در ضمن متن پيام رئيس جمهور در اين مراسم مجددا براي تيمها و دانشجويان پسرقرائت مي شود.
* در اين آئين گشايش بعد از بالا بردن پرچم ايران و المپياد ورزشي دانشجويان تيمهاي شركت كننده رژه رفتند و در نهايت بعد از قرائت سوگند نامه ورزشي توسط شركت كنندگان در اين رقابتها مشعل المپياد در بخش پسران دوباره روشن شد .
* اين مراسم از طريق شبكه سوم سيماي جمهوري اسلامي ايران به روي آنتن رفت .
* اين دوره از المپياد ورزشي دانشجويان پسر كشور در 11 رشته ورزشي از صبح روز دوشنبه نهم مرداد ماه در شهر كرمان و دانشگاه كرمان آغاز به كار مي كند.
* اين مسابقات در رشته هاي واليبال، هندبال، فوتبال و بسكتبال به همراه تنيس روي ميز از دوشنبه آغاز مي شود.
* رشته هاي انفرادي چون كشتي آزاد و فرنگي، كاراته، جودو به همراه شنا و دووميداني از جمعه با ورود تيمها به دانشگاه كرمان در اين شهر استارت خواهد خورد.
* براي اولين بار در المپياد هاي ورزشي در كنار برگزاري رقابتها يك سمپوزيوم علمي ورزشي نيز با هدف ارائه اطلاعاتي علمي براي بهره مندي شركت كنندگان درهشتمين المپيادورزشي دانشجويان برگزار مي شود .
