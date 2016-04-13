۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

۱۹۵ نقطه از پیاده‌روهای شمال تهران بهسازی شد

با اجرای طرح استقبال از بهار یک هزار نقطه از معابر شمال تهران در طرح نگهداشت شهر ساماندهی عمرانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن محبوبی معاون فني و عمراني شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت : لکه گیری هندسی سواره رو و پیاده رو، همسطح سازی دریچه، ترمیم انهار و جدول ، ساماندهی حریم کارگاهی، ایجاد رمپ استاندارد و... از جمله اقدامات اجرایی در نواحی ده گانه منطقه یک بوده است.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: برنامه های اجرایی متناسب با نیازها به تفکیک نواحی و حوزه فنی و عمرانی اولویت بندی شد و هر جا که نیاز بود اکیپ های عملیاتی تقویت کننده اعزام و با نظارت کمی و کیفی سیستم بازرسی اقدامات به انجام رسید.

وی گفت: بیشترین حجم فعالیت های اجرایی با توجه به نیاز نواحی در ناحیه های دو، سه، پنج و هشت  بوده است که بهسازی وضعیت موجود معابر اصلی با همسطح سازی دریچه ها، چاله ها و رفع نقاط آبگیر در اولویت قرار داشت .

معاون فني و عمراني شهرداري منطقه یک  تصریح کرد: ۵۷۵ مورد لکه گیری هندسی سواره رو و پیاده روها ، همسطح سازی ۱۲۰ دریچه، ترمیم ۸۳ نهر و ۸۸ جدول ، بهسازی ۱۹۵ نقطه از پیاده روهای سطح منطقه و رفع معارض موجود در آنها ، اجرای رمپ جهت همسطح سازی استاندارد سواره رو و پیاده رو از اقدامات اجرا شده است .

سیامک صدیقی

