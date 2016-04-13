به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن محبوبی معاون فني و عمراني شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت : لکه گیری هندسی سواره رو و پیاده رو، همسطح سازی دریچه، ترمیم انهار و جدول ، ساماندهی حریم کارگاهی، ایجاد رمپ استاندارد و... از جمله اقدامات اجرایی در نواحی ده گانه منطقه یک بوده است.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: برنامه های اجرایی متناسب با نیازها به تفکیک نواحی و حوزه فنی و عمرانی اولویت بندی شد و هر جا که نیاز بود اکیپ های عملیاتی تقویت کننده اعزام و با نظارت کمی و کیفی سیستم بازرسی اقدامات به انجام رسید.

وی گفت: بیشترین حجم فعالیت های اجرایی با توجه به نیاز نواحی در ناحیه های دو، سه، پنج و هشت بوده است که بهسازی وضعیت موجود معابر اصلی با همسطح سازی دریچه ها، چاله ها و رفع نقاط آبگیر در اولویت قرار داشت .

معاون فني و عمراني شهرداري منطقه یک تصریح کرد: ۵۷۵ مورد لکه گیری هندسی سواره رو و پیاده روها ، همسطح سازی ۱۲۰ دریچه، ترمیم ۸۳ نهر و ۸۸ جدول ، بهسازی ۱۹۵ نقطه از پیاده روهای سطح منطقه و رفع معارض موجود در آنها ، اجرای رمپ جهت همسطح سازی استاندارد سواره رو و پیاده رو از اقدامات اجرا شده است .