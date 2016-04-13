بازداشت سه عامل انتحاری در کویته/عملیات انتحاری ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، نیروهای امنیتی طی عملیاتی در شهر کویته سه عامل انتحاری را با جلیقه های انفجاری بازداشت کردند. این سه عامل انتحاری که اهل منطقه «چمن» هستند، در حال انتقال جلیقه های انفجاری به شهر کویته بودند که از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

نیروهای امنیتی این سه عامل انتحاری را در یک پست ایست بازرسی دستگیر کردند. منابع خبری اعلام کردند این افراد ۱۸ تا ۲۲ سال سن دارند.

پس از تفتیس و بازرسی نیروهای امنیتی یکی از عوامل انتحاری اقرار کرد که هر سه عامل انتحاری هستند و در حال انتقال جلیقه های انفجاری به ایستگاه «شیر جان» هستند. نیروهای امنیتی این سه نفر را برای بارزسهای لازم به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

لازم به ذکر است در سالهای اخیر گروههای تروریستی، شیعیان را در شهر کویته مورد هدف قرار داده اند و تعدادی از مردم بیگناه را نیز به خاک و خون کشیده اند.