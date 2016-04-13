به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران خود را برای مسابقات انتخابی المپیک که از هشتم خردادماه در ژاپن آغاز می شود، آماده می کند. هفته سوم تمرینات تیم ملی والیبال از روز شنبه هفته جاری با ۳۱ بازیکن آغاز شد و به مدت پنج روز بدون استراحت پیگیری شد.

بازدید نصراله سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و مصدومیت سید محمد موسوی و عادل غلامی از مهمترین مسایل حاشیه ای هفته سوم تمرین تیم ملی بود.

ادامه تمرینات بدنسازی، تاکید بر دریافت و سرویس، اصلاح حالت فیزیکی بازیکنان در هر تکنیک والیبال و افزایش تحرک پذیری ملی پوشان از محورهای مهم تمرینات این هفته بود که رائول لوزانو سرمربی تیم ملی و دیگر اعضای کادر فنی آنها را در تمرینات پیگیری کردند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال (FIVB)، تیم های شرکت کننده در مسابقات انتخابی المپیک تا ۲۷ فروردین مهلت ارسال فهرست اولیه ۲۲ بازیکن خود را دارند و مهمترین کار لوزانو در مدت دو روز تعطیلی تمرین تیم ملی انتخاب ۲۲ بازیکن از جمع ۳۱ ملی پوش حاضر در اردو برای معرفی به فدراسیون جهانی است.

با توجه به اینکه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی با تلاش و انگیزه بسیار زیادی در دو گروه یک و دو تمرینات خود را پیگیری می کنند، سرمربی تیم ملی والیبال برای انتخاب فهرست اولیه خود کار مشکلی خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک با تیم های استرالیا، چین، ژاپن (میزبان)، ونزوئلا، کانادا، لهستان و فرانسه برای چهار سهمیه المپیک که به تیم های اول تا سوم و بهترین تیم آسیایی تعلق می گیرد، مسابقه خواهد داد.

هفته چهارم تمرینات تیم ملی والیبال در سال ۹۵ از صبح روز شنبه ۲۸ فروردین ماه آغاز می شود که برنامه آن به زودی از سوی سرمربی این تیم اعلام خواهد شد.