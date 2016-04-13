روابط ایران و روسیه باید در عرصه های مختلف گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، مشاور ارشد رئیس جمهور روسیه در دیدار با شهردار اصفهان، گفت: اصفهان با توجه به ظرفیتهای گستردهای كه در مسائل اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی دارد قلب تپنده ایران به حساب میآید و از همین رو میتواند در آینده نقش مهمتری را در منطقه بازی كند.
الكساندر دوگین، فیلسوف و مشاور ارشد پوتین، رئیس جمهور روسیه با بیان اینكه كتابهای مختلفی درباره ایران و هویت ایرانی نوشته است، اظهار کرد: من به مكتب اصفهان و میرداماد علاقه خاصی دارم و از همین رو اصفهان برای من یك شهر شناخته شده است.
وی ادامه داد: اصفهان با توجه به ظرفیتهای گستردهای كه در مسائل اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی دارد قلب تپنده ایران به حساب میآید و از همین رو میتواند در آینده نقش مهمتری را در منطقه بازی كند.
مشاور ارشد رئیس جمهور روسیه بیان کرد: روابط ایران و روسیه با توجه به اشتراكات بسیاری كه بین دو كشور وجود دارد باید در عرصههای مختلف گسترش یافته و در زمینههایی مثل اقتصاد، فرهنگ و مسائل بازرگانی و دانشگاهی ارتباط فعالتری داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر فرصتهای خوبی از لحاظ گردشگری برای ایران وجود دارد و از همین رو روسیه میتواند در زمینه فعالیتهای گردشگری به ایران كمك كند و بسترهای درآمدزایی از طریق گردشگری را برای این كشور ایجاد كند.
دوگین تأكید كرد: ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان نخبگان و نوابغ دو كشور یكی از زمینههای مناسبی است كه در بهبود ارتباط میان ایران و روسیه موثر است و خوشبختانه با توجه به زمینههای مناسبی كه در اصفهان وجود دارد، این موضوع میتواند كمك شایانی به روابط بین شهرهای مختلف روسیه و اصفهان انجام دهد.
وی گفت: با توجه به شرایط فعلی پیشبینی میشود روابط اصفهان با سایر كشورها از جمله روسیه افزایش یافته و شرایط مناسبی در آینده این شهر پدید آورد.
مشاور ارشد پوتین درباره شیوه افزایش حضور گردشگران روسی در اصفهان عنوان كرد: اصفهان ظرفیتهای مناسب گردشگری دارد و از همین رو فضای مناسبی برای حضور جهانگردان در اصفهان وجود دارد اما نكته قابل توجه این است كه باید تصویری كه از اصفهان و ایران به نمایش گذاشته میشود، مطابق با نیازهای جهانگردان باشد از همین رو ایجاد كمپینهای گردشگری و پوششهای مختلف رسانهای میتواند در بهبود جذب گردشگر كمك كند.
مهدی جمالینژاد نیز اظهار کرد: ارتباط روسیه با ایران دارای سابقه و ریشه عمیقی بوده و از همین رو تعاملات بین دو كشور در ادوار مختلف تاریخی زبان زد است، البته این ارتباط دارای یك وضعیت سینوسی بوده و در برخی مواقع افت و خیزهایی داشته اما نكته قابل توجه در شرایط فعلی مثبت بودن فضای ارتباطی ایران و روسیه است و با توجه به این مسئله باید از این ظرفیت استفاده مناسبی داشت.
وی ادامه داد: نیاز است با توجه به فضای مثبت بین دو كشور ارتباطات در سطح شهرها تسری پیدا كرده و شهرهای مختلف نیز در تعاملات بین دو كشور سهیم باشند.
شهردار اصفهان بیان کرد: اصفهان با سنپترزبورگ ارتباط دیرینه داشته و این دو شهر به عنوان شهرهای خواهرخوانده به حساب میآیند، اصفهان در ارتباط با روسیه یك شهر سرآمد است و از همین رو تنها شهر ایران به حساب میآید كه روسیه در آن سركنسولگری دارد.
نظر شما