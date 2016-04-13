به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: در سال آتی تجهیزات هوشمند ترافیکی در تهران دو برابر خواهد شد که در این راستا تمامی تقاطع ها ،بزرگراه ها و معابر اصلی به دوربین کنترل سرعت مجهز می شوند. به گفته تشکری هاشمی تمامی معابر شریانی نیز درراستای برخورد با متخلفان به دوربین کنترل سرعت مجهز می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره ابرازهای اطلاع مردم از وضعیت ترافیکی شهر گفت : توسعه ابزارهای هوشمند اطلاع رسانی به شکل جدی در دستور کار ما قرارخواهد گرفت تا مردم با اطلاع دقیق از وضعیت ترافیکی معابر در شهر تردد کنند.

وی افزود : مجموعه کارهایی نظیر گسترش پارکینگ های مجهز به سیستم هوشمند نیز بعد از موارد اعلام شده در اولویت اجرایی شدن قرار خواهند گرفت .

تشکری هاشمی با اشاره به تاثیر هوشمندی سازی ترافیکی گفت :مجهز شدن شهرها به تجهیزات ترافیکی نوین ،تجربه نوین جهانی به شمار می آید .وی تصریح کرد: تجربه ما در چند سال اخیر نشان داده است هوشمند سازی تجهیزات ترافیکی مردم را به این باور می رساند که با تخلفات ترافیکی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد : سیستم های هوشمند ضریب خطایی نزدیک به صفر دارند و از این جهت در ثبت تخلفات و تمکین شهروندان به مقررات اثر بخشی بالایی دارند .

تشکری هاشمی افزود :آمارها نشان می دهد که گسترش سیستم های هوشمند در رفتارهای ترافیکی مردم به خصوص سرعت های غیر مجاز وعبور از چراغ قرمز تاثیر داشته است، به طوری که کاهش تخلفات در تقاطع هایی که مجهز به این امکانات هستند کاملا مشهود است.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به اثر بخشی قاطعانه تجهیزات هوشمند ترافیکی ،گسترش واستفاده ازاین ابزارها در زمره اولویت های اصلی معاونت وحمل و نقل و ترافیک به شمار می آید.