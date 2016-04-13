رسیدگی به وضعیت ۸/۷ میلیون پرونده درمانی فرهنگیان در سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید سیاری با بیان اینکه مدت قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان از اول خرداد ماه ۹۴ تا پایان شهریورماه ۹۵ است، گفت: در سال جاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان و خانواده تحت تکفل ایشان با همکاری شرکت آتیه سازان حافظ تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: اهتمام لازم برای مدیریت صحیح منابع وانتخاب روش مناسب به کارگرفته شد تا با پرداخت کمترین حق بیمه (۳۰ هزار تومان به ازای هر نفر) قرارداد درمان تکمیلی اجرا شود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این قرارداد کلیه اعمال جراحی و خدمات درمانی بدون سقف بوده و براساس تعرفه های مصوب قابل پرداخت است، تصریح کرد: در ۱۰ ماه گذشته خدمات درمانی در بیش از ۹ هزار مرکز درمانی انجام شده و بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده با هزینه ای بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال رسیدگی شده است، درنظر داریم این بیمه مناسب با حق بیمه مطلوب و حداکثر ویژگی در سال ۹۵ ادامه پیدا کند.

سیاری خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در نظر دارد این بیمه با همین شرایط و با حداقل افزایش حق بیمه در سال جاری ادامه پیدا کند.