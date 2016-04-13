به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مزارع کشت کلزا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از وظایف جهاد کشاورزی تامین مواد غذایی در کشور بوده که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است.

وی، روغن را یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی در کشور بعد از گندم عنوان کرد و گفت: کارخانجات روغن کشی که در کشور وجود دارد نیاز دانه های روغنی خود را عمدتا از خارج کشور تهیه می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در همین راستا در جهت نیل به خودکفایی غذایی و امنیت غذایی وزارت جهاد علاوه برتامین گندم مورد نیاز کشور، تامین دانه های روغنی نیز در دستور کار قرار گرفته است

ولی پور مطلق عنوان داشت: در استان ما نیز در کنار برنامه ریزی برای رسیدن به این هدف و توجیه اقتصادی تر نمودن تولید برای کشاورزان به دنبال این هستیم که توسعه دانه های روغنی به ویژه کلزا را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه در چهار پنج ساله گذشته سطح زیر کشت کلزا در خراسان جنوبی صفر بوده است، بیان داشت: امسال ۱۷۱ هکتار زیر کشت این محصول قرار گرفته است.

به گفته وی این میزان برای اولین بار حدود هفت تا هشت برابر سال های گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سنوات گذشته به دلیل استفاده از بذرهای با کیفیت پایین کشاورزان برای کشت این محصول رغبت پیدا نکردند، گفت: اما امسال استفاده از بذر خارجی نتیجه خوبی داد و پیش بینی می شود سال آینده سطح زیر کشت افزایش یابد.

ولی پور مطلق با اشاره به مقایسه تولید گندم و کلزا گفت: خرید تضمینی گندم امسال به قیمت یک هزار و ۲۰۷ تومان است در حالی که قیمت تضمینی کلزا دو هزار و ۵۳۰ میلیون تومان بوده و این یعنی اگر عملکرد مشابه داشته باشیم، دو برابر گندم درآمد حاصل می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین تولید گندم در استان حدود ۲.۳ تن است پیش بینی ما در کلزار نیز برداشت ۲.۲ تن است و با این تفاسیر دو برابر گندم در سطح واحد درآمد حاصل می شود.

وی عنوان داشت: علاوه بر این بهره وری آب در این محصول بیشتر است چون یک مدار از گندم مصرف آب در کلزا پایین تر است و بنابراین با توجه به شرایط استان از نظر اقتصادی در برابر گندم صرفه بیشتری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ارتباط با صنایع تبدیلی این محصول در استان نیز گفت: به دلیل عدم گسترش سطح زیر کشت این محصولات کارخانجات فرآوری و تبدیلی آن در استان نداریم.

وی ادامه داد: فعلا چهار دستگاه روغن کشی در استان داریم اما ما در این زمینه دغدغه ای نداریم چون محصول خرید تضمینی دارد.

وی، تامین امنیت غذایی و رسیدن به توسعه منابع غذایی را یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در همین راستا از نظر خودکفایی دانه های روغنی می تواند یکی از عوامل اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.