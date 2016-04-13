سالن های شهر آفتاب از برجسته ترین های معماری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها فاز نخست مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب آماده بهره برداری است، افزود: امیدواریم به مسائل ترافیکی و دسترسی های شهر آفتاب توجه ویژه ای صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: محور منتهی به شهر آفتاب با ترددهای معمول در محور قم، ترددهای مربوط به صحن مقدس حضرت امام به ویژه در سالگشت رحلت حضرت امام(ره) دارای پیک بالای جابه جایی است از این رو انتظار داریم برای رفاه حال شهروندان وبازدیدکنندگان از نمایشگاه، نسبت به محوره های تردد ، تمهیدات ویزهای اندیشیده شود.

دنیا مالی خاطر نشان کرد: البته دسترسی های شبکه ترافیکی شهر آفتاب از گذشته مطالعه شده و پیگیری های لازم بعمل آمده به طوری که طبق برنامه ریزی ها، مقرر شد بالاتر از عوارضی تقاطع های غیر هم سطح ساخته شود تا به پارکینگ هایی رو باز این مجموعه دسترسی بهتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین از طراحی فضای نمایشگاهی شهر آفتاب به گونه ای که در زمان های که نمایشگاهی برگزار نمی شود به عنوان فضای تفرج گاهی مورد استفاده شهروندان باشد،ابراز خرسندی کرد و گفت:ما امیدواریم با بهره برداری از این مجموعه همزمان با نمایشگاه کتاب شاهد استقبال گسترده مردم باشیم.

دنیامالی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران اهتمام ویژه ای برای بهره برداری از فاز اول پروژه شهر آفتاب داشته است، افزود: خود راگذاشته است ،امیدواریم قبل از نیمه امسال شاهد تکمیل تمامی اقدامات لازم در فاز اول بهره برداری از این پروژه باشیم.