به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدنگی عصر چهارشنبه، در دومین همایش ملی هماندیشی تولید و تجارت سیبزمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: این یارانه صادراتی یک هزار و ۵۰۰ ریال برای صادرات هر کیلوگرم سیبزمینی بود که از زمان مصوبه هیئتوزیران در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۳ تا هفتم مهر ۱۳۹۴ پرداخت شد.
وی افزود: از سال ۱۳۸۷ هیچرقم زراعی جدید سیبزمینی انجامنشده بود تا اینکه در سال گذشته مجوز واردات ۵۲ رقم جدید صادر شد.
وی بابیان اینکه هماکنون صدور مجوز واردات بذر در زمان مناسب انجام میشود، ادامه داد: امسال نیز ۵ رقم زراعی جدید وارد شد و هماکنون امور مربوط به ارزیابی و ثبت آن در حال انجام است.
مدیرکل دفتر محصولات جالیزی و علوفه وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: سیبزمینی یک کالای مهم و استراتژیک است اما با مشکلات و چالشهای خاصی روبرو است که آن را از دیگر محصولات استراتژیک جدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون ۷۰ درصد تولید پائیزه سیبزمینی در انبارها و سردخانه قابل نگهداری است و این نگهداری این محصول در فصول دیگر همچنان یک چالش جدی است.
اجرای طرح پایلوت بهبود مدیریت مزارع در ۵ استان
خدنگی همچنین از اجرای طرح پایلوت بهبود مدیریت مزارع سیبزمینی در ۵ استان کشور خبر داد و تصریح کرد: این طرح در ۲۵۰ الی ۵۰۰ هکتار اراضی استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان و اصفهان که عملکرد پایینی داشتند بهمنظور بررسی مدیریت تولید اجرا شد.
مدیرکل دفتر محصولات جالیزی و علوفه وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن زیرساختهای لازم برای صادرات سبزی و صیفی به روسیه خبر داد و تأکید کرد: پیگیری صادرات سیبزمینی و سبزی و صیفی در قابل واردات کالاهای اساسی موردنیاز بهویژه از کشورهای آسیای میانه و روسیه باید موردتوجه باشد.
وی همچنین اشارهای نیز به میزان صادرات سیبزمینی داشت و افزود: تا پایان بهمن ۱۳۹۴ حدود ۶۱۱ هزار تن سیبزمینی صادرشده است که کمترین و بیشترین میزان صادرات به ترتیب مربوط به تیرماه و مهرماه است.
خدنگی میانگین صادرات سیبزمینی طی پنج سال اخیر در کشور را ۳۶۰ هزار تن اعلام و اضافه کرد: عراق، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، امارات، روسیه، قزاقستان، پاکستان، گرجستان و ترکیه ۱۰ کشور برتر صادرات سیبزمینی ایران هستند.
وی همچنین از تغییر سیستمهای آبیاری سنتی به میکرو خبر داد و گفت: هماکنون بیش از ۱۹ هزار و ۴۰۰ هکتار آبیاری میکرو در کشور در حال انجامشده است، این آبیاری بیشتر به جنوب کرمان و هرمزگان اختصاص دارد.
به گفته خدنگی تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۱۵۴ هزار هکتار یعنی کل سطوح زیر کشت سیبزمینی کشور به سیستم آبیاری میکرو مجهز شوند.
