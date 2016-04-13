به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به اهمیت حفظ آمادگی بازیکنان این تیم اصفهانی تصریح کرد: ما باید برای این بازی بازیکنان خود را به خوبی آماده کنیم و باید بگویم که غیبت محمدرضا خلعتبری و عبدالله کرمی در این مسابقه مرا نگران کرده است.

وی پیرامون وضعیت هادی عقیلی و محرم نویدکیا تصریح کرد: همه در اختیار باشگاه هستیم و به نظر من باید به رأی کمیته انضباطی باشگاه سپاهان احترام گذاشت. به هر حال من ایشان را از تمرین منع نکردم و رسانه‌ها اطلاعاتی از او دارند اما در حال حاضر باید به فکر بازی فردا باشیم.

سرمربی سپاهان درباره کنترل شرایط نامناسب تیم برای بازی‌های آینده بیان کرد: به هر حال همه می‌دانند که شرایط سپاهان مثل سال‌های اخیر نیست و در حال حاضر من در سخت‌ترین شرایط، سرمربی تیم هستم.

وی با بیان اینکه مسئولان باشگاه بر اساس سوابقم مرا به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کردند، گفت: بدون شک مسئولان باشگاه منافع تیم را در نظر می‌گیرند و من باید در چارچوب این منافع کار کنم و در این زمینه باید تلاش بسیاری صورت دهم.

استیماچ افزود: من می‌دانم که سپاهان چه مشکلی دارد و تلاش اصلی من این است که سپاهان را برای قهرمانی دوباره در لیگ برتر آماده کنم اما باید بگویم ناراحتی ما نباید باعث ایجاد خلل در روند کار ما شود زیرا نتایج کنونی، نشان‌دهنده کیفیت مربیان نیست بلکه افزایش کیفیت بازیکنان نشان دهنده وضعیت مربیان است.

وی با بیان اینکه وظیفه من ساختن بازیکنان جوان است، ادامه داد: به هر حال بازیکنان بر اساس عادات خود اقدام می‌کنند اما باید بگویم که در حال حاضر و در فوتبال نوین، عادت معنی ندارد.

سرمربی سپاهان به گروه‌بندی تیم ملی ایران برای رسیدن به جام جهانی اشاره کرد و گفت: به نظر من گروه ایران در حال حاضر بسیار سخت است زیرا فوتبال در حال پیشرفت قطر و چین می‌تواند برای تیم ملی ایران مشکل‌ساز شود و از سوی دیگر کره و ازبکستان نیز فوتبال خوبی دارد.

وی با بیان اینکه برخی درباره کی‌روش کم‌حوصله رفتار می‌کنند، افزود: به نظر من اگر فرصت داده شود، کیفیت تیم ملی ایران در ادامه بهتر می‌شود و همه این کیفیت را مشاهده می‌کنند.

استیماچ درباره شرایط مدیریتی باشگاه سپاهان افزود: من مسئولیت کارهای خود را به عهده می‌گیرم و در حال حاضر هیچ مشکلی با مدیریت باشگاه ندارم. به هر حال من راه خود را تغییر نمی‌دهم و به کسی اجازه نمی‌دهم که در موقعیت من خللی ایجاد کند.