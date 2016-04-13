نیروهای امنیتی اردن دفتر «إخوان المسلمین» را بستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، نیروهای امنیتی اردن با حمله به دفتر اخوان المسلمین اقدام به بستن آن کردند.

بر اساس این گزارش «عبدالقادر الخطیب» از اعضای اخوان المسلمین اردن در این خصوص گفت: نیروهای امنیتی اردن پیش از ظهر امروز به دفتر اخوان المسلمین در مرکز امان پایتخت اردن حمله کرده و اقدام به بستن آن کردند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این اقدام در پی یک تصمیم سیاسی صورت گرفت تا با آنچه در منطقه در جریان است، همراهی گردد. همچنین هدف از این اقدام در این زمان تاثیرگذاری بر انتخابات آتی و نتایج آن پس از احتمال مشارکت اخوان المسلمین است.

قرار است انتخابات نمایندگان در پایان سال جاری میلادی و یا آغاز سال آتی برگزار گردد.

روابط میان اخوان المسلمین و دولت زمانی بحرانی شد که دادگاه نظامی در ۱۵ فوریه شیخ زکی بنی ارشید دبیر اخوان المسلمین اردن را به اتهام تیره کردن روابط اردن با امارات به یک و سال و نیم زندان محکوم کرد.