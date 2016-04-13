به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نیازی عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هم‎اندیشی تولید و تجارت سیب‎زمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اینکه به چه قیمتی تولید در کشور صورت می‎گیرد، آیا از منابع ملی به نحو مطلوب استفاده می‎شود، بسیار مهم است و باید به سودآوری تولید توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی افزود: در این راستا می‎طلبد که کارشناسان مراکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل کمیته‎های کارشناسی با همکاری اتاق بازرگانی در این زمینه ورود کنند.

وی فرهنگ‌سازی تولید، تشکل محوری و توانمندسازی انجمن را بسیار مهم و اساسی دانست و ادامه داد: هم‌اکنون تفکر تشکلی بسیار ضعیف است و با توجه به سیاست‌های راهبردی نظام و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی بیش‌ازپیش در این حوزه ورود کند.

ضایعات ۲۰ درصدی تولید در کشاورزی

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‎زمینی ایران اضافه کرد: هم‌اکنون شاهد ضایعات بیش از ۲۰ درصدی تولید در بخش کشاورزی هستیم و کاهش ضایعات تنها با استفاده از صنایع تبدیلی و بسته‎بندی امکان‎پذیر است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون در تولیدات کشاورزی در بخش حمل‌ونقل، بسته‌بندی و انبارداری مشکلات زیادی وجود دارد که در بازه زمانی کوتاه باید در حد پنج الی ۶ درصد کاهش داده شود.

نیازی با اشاره به اینکه موضوع آب مجازی در دنیا مطرح است، افزود: آب مجازی به موضوع همه‌گیر بین مردم و مسئولان تبدیل‌شده است و هم‌اکنون خاورمیانه در منطقه خشک قرار دارد و باید مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی موردتوجه باشد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‎زمینی ایران تأکید کرد: مسائلی نظیر سلامت، کیفیت و بهداشت در جامعه موردتوجه قرار دارد و در آینده درخواست تولید و مصرف محصولات سالم افزایش پیدا می‎کند ازاین‌رو باید مصرف بهینه کود و سم باقیمانده در محصولات کشاورزی باید کنترل شود.

وی با تأکید بر اینکه تولیدات ازلحاظ سلامت باید کنترل شود، خاطرنشان کرد: باید کشاورزان آموزش ببینند و مسئولان نظارت داشته باشند، صادرات یکی از سیاست‎های راهبردی نظام اسلامی است، صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت عام حمایت شود.

مشوق‎های صادراتی باید به تولیدکنندگان هم پرداخت شود

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی سیب‎زمینی ایران همچنین گفت: مشوق‎های صادراتی باید به تولید و تولیدکنندگان نیز پرداخت شود تا بتوانیم ثبات در تولید و صادرات سیب‌زمینی در کشور داشته باشیم.

نیازی بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در مراکز تولید تأکید کرد و گفت: شناسایی کشاورزان پتانسیل دار، تولید بذر سالم، رصد سطح زیر کشت، رصد بازار، ارتباط بازار و تولید، صادرات و صنعت باید موردتوجه قرار گیرد.