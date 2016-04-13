به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نیازی عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هماندیشی تولید و تجارت سیبزمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اینکه به چه قیمتی تولید در کشور صورت میگیرد، آیا از منابع ملی به نحو مطلوب استفاده میشود، بسیار مهم است و باید به سودآوری تولید توجه ویژهای داشته باشیم.
وی افزود: در این راستا میطلبد که کارشناسان مراکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل کمیتههای کارشناسی با همکاری اتاق بازرگانی در این زمینه ورود کنند.
وی فرهنگسازی تولید، تشکل محوری و توانمندسازی انجمن را بسیار مهم و اساسی دانست و ادامه داد: هماکنون تفکر تشکلی بسیار ضعیف است و با توجه به سیاستهای راهبردی نظام و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی بیشازپیش در این حوزه ورود کند.
ضایعات ۲۰ درصدی تولید در کشاورزی
رئیس هیئتمدیره انجمن ملی سیبزمینی ایران اضافه کرد: هماکنون شاهد ضایعات بیش از ۲۰ درصدی تولید در بخش کشاورزی هستیم و کاهش ضایعات تنها با استفاده از صنایع تبدیلی و بستهبندی امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: هماکنون در تولیدات کشاورزی در بخش حملونقل، بستهبندی و انبارداری مشکلات زیادی وجود دارد که در بازه زمانی کوتاه باید در حد پنج الی ۶ درصد کاهش داده شود.
نیازی با اشاره به اینکه موضوع آب مجازی در دنیا مطرح است، افزود: آب مجازی به موضوع همهگیر بین مردم و مسئولان تبدیلشده است و هماکنون خاورمیانه در منطقه خشک قرار دارد و باید مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی موردتوجه باشد.
رئیس هیئتمدیره انجمن ملی سیبزمینی ایران تأکید کرد: مسائلی نظیر سلامت، کیفیت و بهداشت در جامعه موردتوجه قرار دارد و در آینده درخواست تولید و مصرف محصولات سالم افزایش پیدا میکند ازاینرو باید مصرف بهینه کود و سم باقیمانده در محصولات کشاورزی باید کنترل شود.
وی با تأکید بر اینکه تولیدات ازلحاظ سلامت باید کنترل شود، خاطرنشان کرد: باید کشاورزان آموزش ببینند و مسئولان نظارت داشته باشند، صادرات یکی از سیاستهای راهبردی نظام اسلامی است، صادرات محصولات کشاورزی بهصورت عام حمایت شود.
مشوقهای صادراتی باید به تولیدکنندگان هم پرداخت شود
رئیس هیئتمدیره انجمن ملی سیبزمینی ایران همچنین گفت: مشوقهای صادراتی باید به تولید و تولیدکنندگان نیز پرداخت شود تا بتوانیم ثبات در تولید و صادرات سیبزمینی در کشور داشته باشیم.
نیازی بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در مراکز تولید تأکید کرد و گفت: شناسایی کشاورزان پتانسیل دار، تولید بذر سالم، رصد سطح زیر کشت، رصد بازار، ارتباط بازار و تولید، صادرات و صنعت باید موردتوجه قرار گیرد.
نظر شما